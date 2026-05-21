La storia di Brittany Kerfoot, di Washington DC, è una testimonianza della difficoltà di mantenere una relazione a distanza. La coppia ha vissuto a sette ore di distanza per due anni, e ora è tornata a vivere insieme. La scrittrice racconta la sua esperienza e la difficoltà di ricreare l'armonia di prima.

La vita a distanza con il mio marito è stata dura, ma il suo ritorno è stato ancora più difficile: avevo dimenticato come si vive con un'altra persona.

La storia di Brittany Kerfoot, di Washington DC, è una testimonianza della difficoltà di mantenere una relazione a distanza. Suo marito ha lavorato in Carolina del Sud per due anni, e loro si sono visti solo occasionalmente. È stata una prova difficile, ma anche riprendere la quotidianità non è stato semplice. Anche nelle coppie consolidate, è importante ritagliarsi degli spazi per sé, per ricaricare le energie e abbassare il livello di tensione che può derivare da una convivenza prolungata.

Ma il marito di Kerfoot, dopo mesi di ricerche infruttuose, è stato offerto un lavoro ben retribuito e di prestigio. La sede dell'azienda si trovava nella Carolina del Sud, e la coppia ha acquistato un piccolo appartamento in zona, con l'idea che lei avrebbe viaggiato spesso e lui avrebbe lavorato da remoto.

Tuttavia, le cose non sono andate secondo i loro piani. L'azienda non ha concesso a lui di lavorare da remoto, e lei aveva difficoltà a lasciare per troppo tempo i cani e i gatti a Washington. Così lui ha iniziato a fare il pendolare: guidava tutta la notte fino a casa quasi ogni venerdì e tornava a Spartanburg ogni domenica pomeriggio.

I viaggi di andata e ritorno di 14 ore lo sfinivano, quindi a volte saltavano le visite del fine settimana per dargli una pausa dalla strada. La coppia ha tenuto duro, fino a quando Brittany deve operarsi alla colonna vertebrale, e una settimana prima le si rompe un tubo dell'acqua in casa. Ormai provata, disperata, bisognosa di aiuti pratici e di supporto emotivo, la scrittrice sembra arrendersi. Fortunatamente l'intervento va bene, e gli amici non la lasciano sola.

Le nubi pian piano si diradano, fino a quando il marito torna finalmente a vivere a Washington. Ma è proprio allora che succede qualcosa di imprevisto: 'Ero felicissima di riavere la nostra quotidianità, ma quando lui è tornato, ho avuto il colpo di grazia: avevo dimenticato come si vive con un'altra persona. Come si inseriva lui in tutto questo ora?

' C'è voluto del tempo, e molte discussioni, perché nella coppia tornasse l'armonia di prima. Adesso vivono di nuovo insieme da un anno, e Kerfoot non ha dubbi: 'Vivere a sette ore di distanza è stata la peggiore decisione che potessimo prendere, e abbiamo giurato che, costi quel che costi, non lo faremo mai più'





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