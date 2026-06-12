La vita di una sopravvissuta della Shoah

La storia di una donna che ha dedicato la sua vita alla medicina e alla pediatria, dopo aver vissuto l'inferno del lager. La sua esperienza è un esempio di come la volontà di aiutare gli altri possa guidare la propria vita.

Tornata a vivere dopo l'inferno del lager, ha dedicato la sua vita alla medicina e alla pediatria, la volontà di alleviare il dolore dei bambini l'ha guidata per sempre.

Era nata a Milano nel 1932, è morta ieri nella sua città. C'è un riserbo, un silenzio, un lungo spazio senza parola e di pudore da rispettare che è materia drammatica e comune nell'esperienza di tanti, se non tutti, i sopravvissuti alla Shoah. Prima di diventarne testimoni. Perdovettero arrivare gli anni Novanta.

In ognuno la consapevolezza che le voci della memoria diventavano sempre meno. Non è stata diversa l'esperienza di vita di, che ha iniziato a raccontare ai ragazzi delle scuole, e in un libro, la sua esperienza di bambina ebrea milanese, di origine turca, deportata a Bergen Belsen all'età di nove anni. Tornata, ha dedicato la sua vita alla medicina e alla pediatria, la volontà di alleviare il dolore dei bambini l'ha guidata per sempre.

Fu all'Istituto dei Tumori che incontrò un medico, che poi divenne suo marito, Umberto Veronesi. Hanno condiviso vita e impegno scientifico e umanitario. Il suo lavoro per aprire reparti pediatrici le valse un Ambrogino d'Oro. Finché ha cominciato a raccontare ai giovani anche il suo dolore antico, il lager.

Maurizio Crippa, vicedirettore, è nato a Milano il 27 febbraio di rondini e primavera. Era il 1961. È cresciuto a Monza, la sua Heimat, ma da più di vent'anni è un orgoglioso milanese metropolitano. Ha fatto il liceo classico e si è laureato in Storia del cinema, il suo primo amore.

Poi ci sono gli amori di una vita: l'Inter, la montagna, Jannacci e Neil Young. Lavora nella redazione di Milano e si occupa un po' di tutto: di politica, quando può di cultura, quando vuole di chiesa. È felice di avere due grandi Papi, Francesco e Benedetto. Non ha scritto libri (perché scrivere brutti libri nuovi quando ci sono ancora tanti libri vecchi belli da leggere?

), gli ha insegnato Sandro Fusina. Insegue da tempo il sogno di saper usare i social media, ma poi grazie a Dio si ravvede. È responsabile della pagina settimanale del Foglio GranMilano, scrive ogni giorno Contro Mastro Ciliegia sulla prima pagina. Ha una moglie, Emilia, e due figli, Giovanni e Francesco, che non sono più bambini





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