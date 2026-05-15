La vita e la musica di Mannarino

Il suo notturno di autosuicidio dopo essersi sentito un fallito e una frustrazione nello stile musicale, ha lasciato intravedere una nuova fase del suo percorso artistico. Il nonno l’ha rescitato dicendo che era ancora bravo e che doveva lasciarsi sfuggire tutto. Questo gesto ha segnato la mente di Mannarino e gli ha dato la spinta necessaria per continuare la sua carriera musicale.

è diventato il cantautore che conosciamo oggi il merito è soprattutto di suo nonno... Dopo un’ennesima serata in cui non mi avevano neanche pagato sono tornato a casa, mi sono chiusi in bagno e sono crollato: ho pianto pensando di essere un fallito e realizzando che, forse, la musica non mi stava facendo solo bene ma anche male.

Il giorno dopo mio nonno, che da bambino mi leggeva Trilussa e mi faceva ascoltare Gabriella Ferri, si è presentato da me senza avvertimi. Al bar per prendere un caffè mi ha chiesto come stessi e io gli ho detto che forse era meglio se lasciavo perdere tutto. Lui mi ha fermato: ’Sei bravo’, mi ha detto, ’e se lasci perdere adesso ti distruggerai la vita’.

Se oggi siamo qui a parlare è per quell’immenso gesto d’amore e quella fiducia sterminata che non dimenticherò mai, che segna una nuova fase del suo percorso artistico e che vede il cantautore come un uomo sospeso tra cielo e terra, vita e morte, luce e oscurità, e pronto a inaugurare una nuova tournée estiva dal 21 giugno che lo porterà in giro in tutta Italia. Ci ho messo più tempo di quanto pensavi a lavorare a questo disco, ma penso che sia stata una gestazione necessaria: fare dischi è un lavoro vero e proprio, con la consegna e tutto il resto.

E poi ci tenevo a parlare d’amore... La perdita di sé. Amare significa uscire da sé stessi e trovare il coraggio di fare qualcosa per qualcun altro. Ma l’amore che racconto nel disco non è solo quello interpersonale, ma universale.

Il primo amore, dopotutto, è il primo motore mobile. Alla fine tutto si riduce alla perdita dell’ego. Ho fatto dei bei passi avanti rispetto a qualche anno fa. Mi voglio un po’ meglio di quanto mi sono voluto prima, ma è sempre una ricerca continua.

Il buio è la solitudine, mentre la luce sta negli occhi degli altri esseri umani in cui brilla l’universo. Il problema è quando gli occhi appassiscono, quando diventate vuoti e si stanno venti ore davanti allo schermo, portandoti a vedere una realtà grigia che ti fa dimenticare quello che hai dentro. Ci sono diversi tipi di solitudine. Ce n’è, per esempio, una necessaria perché è una forma di conoscenza, ma anche una legata alla crisi.

Io preferisco concentrarmi su una solitudine più costruttiva, quella del silenzio da cui nasce la musica, che è proprio quella che ho cercato per scrivere questo disco. Un bambino molto amato. La cosa bella di quell’età è cercare delle figure – un genitore, un nonno, un amico, un fratello, un insegnante – che ti facciano sentire una certa vitalità e affettività. Mi dispiace però che nel mondo di oggi l’istituzione della famiglia sia un recinto chiuso.

In alcune culture africane i bambini sono figli di tutto un villaggio, e questo permette di spezzare certe catene e di prendere, nel caso ci fossero dei problemi nel proprio nucleo, il bene e il bello dagli altri. Il problema è che, quando sei piccolo, tutto l’amore che non riesci a prendere diventa paura, insicurezza, fuga ed ego. È il passaggio che fai dall’incoscienza alla coscienza, allo stupore e alla magia.

Quando offri la tua anima e la tua carne a qualcun altro non sei più un bambino ma diventi un uomo Non facile: è stato tra i diciannove e i vent’anni con una donna più grande di me di sei anni che si stava organizzando per sposare un’altra persona. Insomma, nel mio primo amore io ero l’amante





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