La vita non è solo un fallimento

Un episodio personale che mi ha fatto capire la vera questione della vita: se siamo mai stati veramente disposti a desiderare, sognare e progettare qualcosa di più.

La vita non è solo una questione di fallimenti e insuccessi. C'è un episodio che mi ha fatto capire che la vera questione è se siamo mai stati veramente disposti a desiderare, sognare e progettare qualcosa di più della nostra esistenza.

Mi ricordo di un giorno in cui ero molto abbattuto, e un amico mi disse: 'Ma tu, per te, che cosa vorresti?

'. In quel momento capii che non avevo mai veramente desiderato nulla, non avevo mai sognato nulla e non avevo mai progettato nulla. Ero vissuto come se questo fosse stato normale. Ma la vita è basta a sé stessa, come dice la frase dell'amica che mi ha scritto.

Anche se possiamo avere rimpianti e cose non realizzate, una moglie dolcissima e amici che ci vogliono bene possono dare senso alla nostra vita e riempirla di significato. È importante cercare di comprendere cosa sia accaduto nel nostro passato, specialmente durante l'infanzia e l'adolescenza, per capire come questo abbia influenzato i nostri problemi successivi. La psicoanalisi può essere una strumento utile per questo. La domanda 'Perché non siamo mai stati veramente disposti a desiderare, sognare e progettare qualcosa di più?

' è ancora valida oggi. E' importante continuare a interrogarsi e a cercare di comprendere noi stessi





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fallimento Vita Desiderio Sogni Progetti Psicoanalisi Conoscenza Di Sé Stessi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Beukema: 'Indossare la maglia del Napoli è un onore. Mondiali? Ci speravo...'E il difensore olandese non dimentica Bologna: 'Abbiamo fatto la storia'

Read more »

Venezia, trovato morto il 19enne scomparso da sette giorniMattia Testi aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso 4 giugno

Read more »

Il talento che ha fatto piangere l'Italia è un uomo mercato al MondialeKerim Alajbegovic è il talento della Bosnia che ha fatto piangere l'Italia tutta.

Read more »

Starmer respinge le accuse di aver perso autorevolezza e promette di lottare per il suo ruoloIl premier britannico Keir Starmer ha negato di aver perso autorità dopo le dimissioni del ministro della Difesa John Healey, che lo ha accusato di non stanziare risorse sufficienti per la sicurezza. Starmer ha affermato che combatterà qualsiasi sfida e che la difesa rimane una priorità, nonostante i vincoli finanziari.

Read more »