La vita privata di Jannik Sinner e la sua modella moglie Laila Hasanovic. La proposta di matrimonio è arrivata nell'ottobre 2024 negli Hamptons, seguita da un matrimonio da copertina in Francia. Sinner e Laila sono diventati famosi per la loro storia d'amore e per le loro apparizioni in pubblico.

La vita privata di Jannik Sinner : dalla proposta di matrimonio ai concerti di Achille Lauro. La stella dell' atletica mondiale e la sua modella moglie, Laila Hasanovic , hanno raccontato la loro storia d'amore a Vogue Wedding.

La proposta è arrivata nell'ottobre 2024 negli Hamptons, seguita da un matrimonio da copertina in Francia. Sinner e Laila sono diventati famosi per la loro storia d'amore e per le loro apparizioni in pubblico. La modella svedese e content creator è molto seguita sui social e legata al mondo della moda





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