La vittoria della sinistra globale: Socialismo e progressismo conquistano USA e Europa

Nuova ondata elettorale per i democratici americani e la sinistra internazionale. Da Mamdani a Eralp, il successo di candidati progressisti ridefinisce lo scenario politico.

Il lema tradizionale secondo cui le elezioni si vincano esclusivamente nel centro politico risulta obsoleto di fronte ai recenti risultati elettorali in diverse parti del mondo. Figure emergenti come Zohran Mamdani, appena eletto sindaco di New York, e Abdul El-Sayed, neoeletto senatore nel Michigan, rappresentano un cambiamento radicale nell'approccio dei Democratici americani. Anche Luiz Inácio Lula da Silva, ex operaio ed ex sindacalista, ha vinto la sua quarta elezione a presidente del Brasile, confermando la forza di un movimento che non teme la polarizzazione.

L'ascesa del socialismo negli Stati Uniti

La nuova Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti vede una proliferazione significativa di membri iscritti all'associazione Democratic Socialists of America, conosciuta con l'acronimo DSA. In un Paese dove, fino a pochi anni fa, dichiararsi socialista per un politico era considerato un marchio d'infamia, questa presenza è diventata visibile e strutturale. Alle due uniche deputate uscenti dell'organizzazione, Alexandria Ocasio-Cortez e Rashida Tlaib, entrambe confermate nel loro seggio, si aggiungono altri cinque socialisti dichiarati: Claire Valdez e Darializa Avila Chevalier da New York, Melat Kiros dal Colorado, Donavan McKinney dal Michigan e Chris Rabb dalla Pennsylvania.

Also read Deputato Iran, 'se Usa ci attaccano da Europa colpiremo loro basi, anche in Italia'

Questa espansione porta il numero totale dei deputati socialisti a sette, con una significativa predominanza femminile dato che cinque su sette sono donne. Una presenza femminile record si registra in generale tra tutti gli eletti democratici. Zohran Mamdani è anch'egli membro dei DSA, mentre il senatore Bernie Sanders si professa da sempre socialista ma non è iscritto formalmente all'associazione, mantenendo una posizione di influenza ideologica distinta all'interno del partito.

Strategie progressive e sanità pubblica

Abdul El-Sayed, un medico quarantaduenne neoeletto senatore nel Michigan, non è membro dei socialisti ma rappresenta la corrente più di sinistra del partito democratico. Sostenuto pubblicamente da Barack Obama, ha affrontato l'ostilità di una parte dell'establishment democratico, principalmente a causa delle sue posizioni dure contro Israele, da cui ha accusato ripetutamente il governo di genocidio. El-Sayed è considerato un astro nascente tra i democratici, con uno sguardo già rivolto alle presidenziali del 2028.

Advertisement

Il New York Times, alla vigilia di queste elezioni, ha scritto che il risultato di El-Sayed avrebbe fissato i parametri del dibattito politico e ideologico futuro, definendo una competizione per la scelta del candidato presidenziale che sarà la più aperta della storia recente. Una parte cruciale della sua campagna si è basata sulle politiche nel campo della sanità, contrapponendosi allo smantellamento della sanità pubblica perseguito da Donald Trump. El-Sayed ha promosso l'idea, ancora vista come quasi blasfema negli Stati Uniti fino a tempi recenti, di un servizio sanitario pubblico universale.

Giustizia sociale e linguaggio politico

La sanità, unita ad altri temi sociali come l'accesso alla casa, una tassazione severa sui redditi miliardari e la lotta alla povertà, è stata il filo conduttore del discorso condotto dai democratici in tutti gli Stati Uniti. Anche candidati con un profilo meno radicale, come James Talarico, hanno trovato successo riconquistando seggi. Talarico, trentasettenne pastore presbiteriano, ha riconquistato per i Democratici un seggio senatoriale in Texas dopo 32 anni, descrivibile nel linguaggio europeo come un cristiano sociale.

La visione politica di Talarico pone al centro temi di giustizia sociale in una chiave cristiana, con un linguaggio che mescola retorica progressista e riferimenti all'esperienza quotidiana delle persone. Questo successo evidenzia come la sinistra debba imparare dalla destra in termini di comunicazione. In un'epoca di comunicazione orizzontale e disintermediata, la politica deve adeguare la sua sintassi e il suo vocabolario, usando una lingua più aggressiva, meno mediata e potenzialmente più radicale.

Convergenza internazionale della sinistra

Questa tendenza non è isolata agli Stati Uniti. Elif Eralp, neosindaca di Berlino, e Lula in Brasile dimostrano che la sinistra per vincere il consenso e sconfiggere le destre più radicali degli ultimi ottant'anni deve ravvivare i suoi colori politici. Dai leader socialisti come Mamdani e Ocasio-Cortez ai decisamente progressisti come El-Sayed, passando per i più moderati come Talarico o il governatore della California Newsom, esiste un legame comune nella capacità di interpretare i toni e i linguaggi della polarizzazione politica attuale.

Advertisement

La nuova ondata elettorale, definita qui come un'onda blu per contrasto con il rosso trumpiano, ha reso i Democratici americani una larga maggioranza sia alla Camera che al Senato. Questa inversione di colore segna un punto di non ritorno nella radicalizzazione del discorso pubblico, dei linguaggi e dell'immagine delle istituzioni. Da Rio de Janeiro a New York, da Detroit a Berlino, e potenzialmente fino a Roma, la strategia vincente per la sinistra globale richiede di abbracciare questa nuova identità politica chiara e distintiva.