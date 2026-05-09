La Volkswagen ID Polo: la popolare Polo torna elettrica

Volkswagen ha lanciato la nuova e-ID Polo, la versione elettrica della popolare compatta. La nuova Polo elettrica è stata progettata con una trazione anteriore per ottimizzare gli spazi e i costi, offrendo una maggiore abitabilità rispetto alla precedente generazione. La nuova Polo è disponibile nelle versioni Trend, Life e Style e con una potenza da 116 a 211 CV, con una ricarica rapida di serie e una autonomia stimata fino a 454 km.

La Polo entra nell’era elettrica. Con la nuova Volkswagen ID. Polo, Volkswagen prova a trasferire uno dei suoi nomi più popolari nel mercato EV compatto, mantenendo intatti alcuni elementi chiave del modello originale - praticità, dimensioni contenute e accessibilità - ma aggiungendo autonomia fino a 454 km e tecnologie finora riservate a segmenti superiori.

La prevendita in Germania è partita a fine aprile, con un prezzo d’attacco fissato a 24.995 euro, in un tentativo concreto del marchio di democratizzare la mobilità a batteria nel segmento B, e ora la nuova ID Polo arriva anche in Italia in due versioni, Edition 1 e Edition More 1. I prezzi partono da 35.000 euro chiavi in mano. ID.

Polo, caratteristiche e motorizzazione La nuova compatta nasce sulla piattaforma MEB+ di ultima generazione, sviluppata con trazione anteriore per ottimizzare spazi e costi. Una scelta tecnica che consente alla ID. Polo di offrire un abitacolo più ampio rispetto alla Polo tradizionale a combustione, pur mantenendo dimensioni molto simili: 4,05 metri di lunghezza e un bagagliaio da 441 litri, valore superiore del 24% rispetto alla Polo endotermica.

Tre le motorizzazioni previste al lancio nel 2026: 116, 135 e 211 CV, con due tagli di batteria. Le versioni d’ingresso adottano accumulatori LFP da 37 kWh, mentre la variante più potente utilizza una batteria NMC da 52 kWh capace di garantire fino a 454 km di autonomia stimata. La ricarica rapida DC sarà sempre di serie, con potenze fino a 105 kW. Il design e il display retrò Volkswagen punta molto anche sul design.

La ID. Polo inaugura infatti il nuovo linguaggio stilistico ‘Pure Positive’, definito dal responsabile del design Andreas Mindt come una sintesi di ‘stabilità, simpatia e carattere’. Il frontale gioca volutamente su forme ‘amichevoli’, con fari che ricordano un volto, mentre il montante C richiama esplicitamente la prima Golf. L’obiettivo è rendere la vettura immediatamente riconoscibile come una Volkswagen, pur segnando un netto distacco estetico dalla precedente generazione.

L’impostazione minimalista prosegue all’interno. La plancia orizzontale integra un Digital Cockpit da 10 pollici e uno schermo infotainment da 13 pollici, ma Volkswagen ha scelto di mantenere diversi comandi fissi per clima e funzioni principali, andando in controtendenza rispetto all’eccessiva digitalizzazione criticata su alcuni modelli recenti del marchio. Curioso il ‘display retrò’: una modalità grafica che trasformano la strumentazione digitale richiamando l’estetica della Golf I degli anni Ottanta.

Tra le novità tecnologiche figurano anche la chiave digitale via smartphone, il Connected Travel Assist con riconoscimento automatico dei semafori e il One Pedal Driving. Gli allestimenti e la funzione Vehicle-to-Load La ID. Polo sarà proposta negli allestimenti Trend, Life e Style, mentre nel 2027 arriverà anche la versione sportiva GTI da 226 CV. Nelle versioni più ricche non mancheranno fari Matrix LED IQ.

LIGHT, sedili massaggianti, impianto Harman Kardon e tetto panoramico. Interessante anche la funzione Vehicle-to-Load: la vettura potrà alimentare dispositivi esterni fino a 3,6 kW, dalle biciclette elettriche a piccoli elettrodomestici. Una soluzione che conferma come l’auto elettrica venga ormai pensata sempre più come piattaforma energetica mobile e non solo mezzo di trasporto. Dal punto di vista dinamico, Volkswagen promette un comportamento ‘tipicamente Volkswagen’: comfort elevato, sterzo preciso e migliore isolamento acustico rispetto alla Polo tradizionale.

L’assetto adotta un nuovo schema MacPherson all’anteriore e un asse posteriore a bracci interconnessi, progettati specificamente per la nuova architettura elettrica. Con oltre 20 milioni di esemplari venduti in cinquant’anni, la Polo rappresenta uno dei modelli più importanti della storia Volkswagen. Trasformarla in un’elettrica accessibile è una sfida industriale e simbolica: il vero banco di prova sarà capire se il pubblico delle compatte europee sarà pronto a considerare l’elettrico non più come alternativa premium, ma come nuova normalità quotidiana





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