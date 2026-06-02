Gli scienziati preoccupati per la combinazione con il riscaldamento globale. Il fenomeno naturale si verifica ogni due-sette anni e porta ondate di calore, siccità, alluvioni e tempeste più intense.

La WMO avverte di un possibile El Niño che potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli scienziati preoccupati per la combinazione con il riscaldamento globale .

Il fenomeno naturale si verifica ogni due-sette anni e porta ondate di calore, siccità, alluvioni e tempeste più intense. La probabilità di un El Niño intenso è del 90% e potrebbe avere conseguenze drammatiche in tutto il mondo. Gli esperti invitano alla prudenza, ma riconoscono che i segnali osservati negli oceani sono significativi.

Il calore degli abissi è spesso un precursore di acque più calde in superficie, che a loro volta riscaldano l'aria sovrastante, contribuendo a perturbare i modelli meteorologici in tutto il mondo





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