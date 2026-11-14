La Zanzara rinuncia alla Stella Michelin: Samuele Bison sceglie libertà

Il ristorante La Zanzara di Volano, guidato da Samuele Bison, decide di abbandonare la Stella Michelin per 2027. Una scelta dettata dal desiderio di recuperare la libertà espressiva in cucina e dal benessere lavorativo, lontano dallo stress della prestazione. Scopri i dettagli e le reazioni del titolare.

Il ristorante La Zanzara di Volano, situato in provincia di Ferrara, ha comunicato ufficialmente la sua decisione di rinunciare alla prestigiosa Stella Michelin per l'edizione 2027 della guida. Questa mossa inaspettata è stata resa nota direttamente alla redazione della guida la scorsa primavera, per poi diventare concreta con il recente annuncio delle nuove selezioni. La scelta non è casuale, ma rappresenta il culmine di un percorso di riflessione iniziato anni fa, quando i proprietari hanno sentito il bisogno di allontanarsi dagli standard imposti dal riconoscimento internazionale.

Origini e rinuncia alla guida gastronomica

La storia del locale affonda le sue radici nei primi anni Ottanta, quando i genitori di Samuele Bison aprirono una semplice pizzeria. Con il passare del tempo, l'interazione con lo chef Igles Corelli, che frequentava assiduamente il locale insieme alla sua brigata, ha contribuito a trasformare gradualmente l'attività in un ristorante di cucina ricercata. Questa crescita naturale è iniziata da piatti essenziali e dall'uso di prodotti del territorio, ma nel 2020 il ristorante ha ottenuto la sua prima Stella Michelin, mantenuta fino al 2026. Per Samuele Bison, uno dei titolari, questo riconoscimento è diventato nel tempo un vincolo piuttosto che un'onore.

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Sensazione di vincolo e creatività limitata

Samuele Bison, intervenendo a Corriere della Sera, ha spiegato che la presenza della stella ha limitato la sua libertà creativa, impedendogli di preparare piatti semplici come la vaporatura delle canocchie con prezzemolo o le cozze da palo secondo la ricetta tradizionale di famiglia. Ha scritto personalmente al direttore della guida, Sergio Lovrinovich, per annunciare la sua decisione di cambiare filosofia, spiegando che un onore può trasformarsi in un onere quando costringe a adattare la propria cucina alle aspettative della ristorazione stellata. La famiglia Bison, composta da tre fratelli, ha concordato questa direzione, nonostante non siano mancate discussioni tra i dipendenti, alcuni dei quali hanno preferito lasciare il proprio posto.

Nuova direzione verso qualità e prezzi accessibili

La nuova strategia punta su una cucina più schietta e di qualità, capace di valorizzare prodotti freschi e sapori genuini senza inutili elaborazioni. Il servizio diventerà più informale e l'ambiente di lavoro sarà progettato per essere lontano dallo stress della prestazione. Anche i prezzi subiranno un cambiamento, con l'obiettivo di proporre pesce fresco a un prezzo ragionevole. Bison evidenzia le difficoltà di un settore in cui i costi aumentano mentre gli stipendi restano fermi, rischiando di trasformare la ristorazione in un'esperienza riservata a una fascia ristretta di clienti.

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Impatto futuro e cambiamento radicale

La decisione di La Zanzara di rinunciare alla Stella Michelin rappresenta un segnale chiaro per il settore della ristorazione, dimostrando che è possibile privilegiare il benessere lavorativo e l'autenticità del cibo rispetto ai riconoscimenti internazionali. Samuele Bison ha sottolineato che la famiglia non inseguirà più i criteri imposti dalle guide gastronomiche, scegliendo invece di tornare alle origini del locale e alla passione per la cucina genuina. Questa scelta potrebbe ispirare altri chef a rivalutare il proprio rapporto con la pressione esterna, puntando su un'esperienza più autentica e meno stressante.

Risposte e reazioni al cambiamento

La reazione del mercato e dei clienti verso questa decisione sarà sicuramente oggetto di interesse, ma La Zanzara sembra pronta ad affrontare le sfide di un nuovo capitolo. Samuele Bison ha chiarito che non ci sarà ritorno tra i ristoranti stellati, poiché la filosofia del locale è completamente cambiata. La scelta di rinunciare alla stella è vista da Bison come un modo per recuperare la gioia di cucinare e condividere cibo vero, lontano dalle imposizioni esterne. Questo approccio potrebbe attrarre nuovi clienti in cerca di un'esperienza culinaria autentica e rilassata.