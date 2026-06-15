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La zia Gela e il nipotino Nico: un incontro speciale tra generazioni e mondi diversi

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La zia Gela e il nipotino Nico: un incontro speciale tra generazioni e mondi diversi
La Zia Gela E Il Nipotino NicoUn Incontro Speciale Tra Generazioni E Mondi DFilm
📆6/15/2026 3:23 PM
📰IOdonna
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Un film che racconta la storia di una famiglia e di un luogo unico, pieno di storia e di mistero.

La zia Gela e il nipotino Nico vivono un incontro speciale tra generazioni e mondi diversi. La regista ha trovato un luogo perfetto per il suo film, un antico stabile in Sicilia dove la zia Gela vive con le sue amiche.

Il luogo è pieno di storia e di mistero, con rumori e suoni che spaventano e attraggono il nipotino Nico. La zia Gela è una donna forte e indipendente, cresciuta in una famiglia laica e razionale, ma che ha trovato un'atmosfera profondamente religiosa e magica in Sicilia. Lei e le sue amiche preparano il pranzo della domenica e giocano a carte, mentre la regista racconta la storia di questa famiglia e di questo luogo unico.

Il film è un racconto di grande suggestione, che mostra l'Italia verista e a tratti nostalgica, con un'atmosfera profondamente religiosa e magica. La regista ha incontrato la zia Gela e le sue amiche grazie a una segnalazione di un amico, e ha trovato un luogo perfetto per il suo film. Il film è un omaggio a questa famiglia e a questo luogo unico, e mostra la bellezza e la magia della Sicilia

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