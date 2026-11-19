La7 trasmetterà lunedì una puntata inedita de 'La Torre di Babele', dedicata al conduttore Corrado Augias scomparso a 91 anni. Un addio postumo preparato con lucidità.

La rete televisiva La7 ha annunciato la messa in onda di un'edizione straordinaria del programma "La Torre di Babele", dedicata interamente al conduttore Corrado Augias. La trasmissione, andata in onda per la prima volta il 3 dicembre 2023, è guidata da Augias da tre anni. L'emittente ha confermato che la puntata speciale sarà dedicata al ricordo del conduttore scomparso all'età di 91 anni. Questo episodio rappresenta un tributo postumo preparato con cura durante gli ultimi giorni di vita del conduttore.

Dettagli Core e Meccanismo del Tributo Postumo

La puntata speciale, prevista per lunedì prossimo, costituirà una sorta di saluto finale al pubblico da parte di Corrado Augias. Il direttore di rete Andrea Salerno ha confermato che il conduttore aveva lavorato personalmente alla scaletta e al montaggio fino agli ultimi giorni di vita. Salerno ha aggiunto che il titolo definitivo non è stato ancora scelto, ma potrebbe essere "Ciao Corrado". Questa trasmissione contiene momenti significativi de "La Torre di Babele" e altri contenuti che Augias sapeva sarebbero andati in onda dopo la sua morte. Il progetto è stato sviluppato in stretta collaborazione tra il direttore e lo stesso Augias, che aveva espresso il desiderio che il pubblico potesse vedere questo ricordo speciale.

Also read La7 ricorda Corrado Augias: i messaggi di Mentana, Salerno, Cazzullo e di tanti volti della Tv

Posizioni dei Principali Protagonisti e Ruoli

Andrea Salerno, direttore di La7, ha rivestito un ruolo fondamentale nella preparazione di questo ultimo tributo televisivo. Salerno ha sottolineato l'importanza di mantenere la lucidità intellettuale di Corrado Augias, definendola ineguagliabile. Ha ricordato di aver conosciuto Augias guardandolo in televisione quando era ancora un giovane ragazzo, molto prima di iniziare la sua carriera lavorativa. Questo lungo periodo di familiarità con il programma ha reso il lavoro di questi ultimi tre anni un "grandissimo regalo". Salerno ha espresso gratitudine per la convivenza televisiva condivisa, definendo il programma realizzato "indimenticabile". Ha anche confermato che la scaletta e il montaggio sono stati realizzati insieme ad Augias, preservando la sua visione artistica fino all'ultimo.

Advertisement

Impatto Reale e Prossimi Passi Programmatis

L'impatto di questa decisione si estende a tutta l'emittente La7 e alla famiglia di Corrado Augias. Salerno ha salutato ufficialmente il conduttore attraverso un post su Instagram, indirizzando un messaggio di condoglianze a Natalia, ai nipoti e alle persone care. Il messaggio ha ringraziato Augias per tutto ciò che ha insegnato e dato all'emittente. La rete ha espresso la volontà di ricordare Corrado Augias nel modo stabilito insieme durante i loro anni di collaborazione. Questo evento segna la conclusione di un'era per il programma, che ha visto Augias intervistare decine di giornalisti, registi, scrittori e protagonisti del mondo dello spettacolo con il garbo e la misura che lo hanno contraddistinto per tre anni.

La trasmissione mantiene un alto profilo di qualità e rispetto per la figura del conduttore. Le scelte editoriali sono state prese con estrema delicatezza per onorare la memoria di Augias. Il pubblico potrà assistere a questa puntata speciale come un ultimo dono dal conduttore al suo pubblico. L'episodio rappresenterà un momento di riflessione sul lungo percorso televisivo e culturale di Corrado Augias.