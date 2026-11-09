Lacma 2026: Star rivela abito Pierre Cardin 1997 da sposa

All'LACMA Art + Film Gala 2026, l'attrice indossa un abito vintage Pierre Cardin del 1997. Un capolavoro di Haute Couture rivisitato con gioielli esclusivi.

Al LACMA Art + Film Gala 2026, l'attenzione del pubblico si è concentrata su un look storico che ha fuso eleganza contemporanea con design d'archivio. L'attrice protagonista ha scelto di indossare un abito sottoveste argentato, una creazione originale della collezione Haute Couture primavera 1997 di Pierre Cardin. Questo capo, nato come vestito da sposa, è stato riportato in vita per l'occasione, dimostrando come il design del passato possa ancora dettare le tendenze sul tappeto rosso attuale.

LACMA Art + Film Gala 2026

La serata organizzata dal Los Angeles County Museum of Art ha visto la presenza di molte celebrità, ma è stata l'interpretazione vintage di questo abito a distinguersi. L'attrice ha scelto di riproporre un design del 1997, confermandosi come una figura chiave nella valorizzazione del vintage di lusso. La scelta di optare per un capo di Pierre Cardin, firma storica della moda francese, ha aggiunto un livello di autenticità e rispetto per la storia della moda all'evento.

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Design Pierre Cardin Vintage

Il tessuto argentato disegna curve morbide intorno al corpo, incorniciando il collo e scendendo fino a terra con fluidità. Le trasparenze strategicamente collocate alleggeriscono l'insieme, permettendo di intravedere la figura anche nei punti più voluminosi del vestito. Questa tecnica crea un equilibrio visivo tra la struttura imponente del capo e la leggerezza della silhouette, mantenendo un aspetto etereo e moderno.

Diamanti ed Accessori

Lo splendore dell'abito è stato amplificato da un'impressionante collezione di gioielli. L'attrice ha completato il look con orecchini che presentano diamanti per oltre tre carati complessivi. Al dito ha indossato un anello in platino con un diamante centrale di oltre nove carati. L'insieme delle pietre preziose supera i 129 carati, creando un contrasto luminoso con l'argento del vestito e riflettendo la luce dell'evento.

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Haute Couture Primavera 1997

L'abito originale faceva parte della collezione Haute Couture primavera 1997 di Pierre Cardin. Nato come creazione nuziale, il capo ha trovato una nuova vita sul tappeto rosso, mantenendo intatta la sua teatralità e il suo impatto visivo. La struttura include una cappa con spalline sottili e ricami floreali, che segue una linea allungata. Questa verticalità bilancia l'ampiezza del soprabito, lasciando alle onde di organza lo spazio per espandersi con grazia.

La palette cromatica, giocata sulle sfumature del bianco e dell'argento, mette in risalto la costruzione artigianale del capo e il movimento delle increspature. Gli strati si espandono intorno alle spalle e lungo i fianchi, filtrando la luce e conservando una leggerezza quasi aerea. Questa scelta stilistica non solo onora il lavoro di Pierre Cardin, ma celebra anche la resilienza e l'adattabilità del design d'alta moda attraverso i decenni.