LACMA Art+Film Gala: Record di fondi e saluti di Denis Villeneuve e Vija Celmins

Il 15° LACMA Art+Film Gala ha raccolto quasi 7 milioni di dollari per il museo. Una serata dedicata al cinema e all'arte con ospiti d'eccezione e discorsi memorabili.

Il quindicesimo Gala annuale LACMA Art+Film si è trasformato in una celebrazione storica per il mondo dell'arte e del cinema, riuscendo a raccogliere quasi 7 milioni di dollari in fondi, stabilendo un nuovo record finanziario per l'istituzione. Questa somma eccezionale sottolinea l'importanza crescente dell'iniziativa del museo volta a rendere il cinema un elemento centrale della propria programmazione culturale. L'evento ha riunito un mix eclettico di talenti di prim'ordine, unendo registi emergenti e giganti del settore in una serata che ha definito il tono della stagione culturale di Los Angeles.

Risultati finanziari e leadership istituzionale

La gestione di questa iniziativa di grande rilievo è stata guidata dalla copresidente Eva Chow e dall'amministratore delegato del LACMA Michael Govan, che hanno posto le basi per il successo della serata fin dalle prime ore. La loro presenza sul tappeto rosso ha segnato l'inizio di un evento che avrebbe visto la partecipazione di celebrità internazionali e figure chiave della cultura occidentale. La raccolta fondi record non è solo un traguardo economico, ma un riconoscimento tangibile del valore strategico che il museo attribuisce alla sinergia tra le arti visive e il linguaggio cinematografico contemporaneo.

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Onori a Vija Celmins e Denis Villeneuve

I due principali protagonisti della serata, l'artista Vija Celmins e il regista Denis Villeneuve, hanno ricevuto i premi principali, segnando un momento di incontro tra discipline artistiche diverse ma profondamente complementari. Vija Celmins ha aperto la sua partecipazione con un'atmosfera gioviale, riassumendo lo spirito unico dell'evento durante il suo discorso di ringraziamento informale e improvvisato. La sua presenza ha ricordato che il gala è una festa esclusiva, distinta da altre iniziative simili nella città in questo periodo dell'anno, focalizzata sull'originalità e sulla qualità dei contributi artistici.

Immagini e dettagli dal tappeto rosso

La moda e lo stile hanno avuto un ruolo visivo predominante, con figure come Chalamet e Jenner che hanno definito l'estetica dell'evento. Chalamet ha scelto di non sfilare sul tappeto rosso tradizionale, infilandosi invece nel tendone affollato per la cena, dove si è seduto accanto a Villeneuve e a sua moglie, la produttrice Tanya Lapointe. Ha raggiunto il suo tavolo separatamente dalla sua fidanzata, che ha sfilato con un abito Ashi Studio con scollatura sulla schiena. Al tavolo, Jenner, vestita in un voluminoso abito Chanel ispirato alle ballerine, ha volato per 15 ore dall'Australia per consegnare personalmente il premio a Villeneuve,stringendo la mano a Chalamet con eleganza.

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Discorsi di Celmins e Villeneuve

Vija Celmins ha rivelato un lato più umano e divertente della sua persona, introducendo il suo umorismo arguto e persino il suo gatto scontroto, definendosi ironicamente una persona da cani amante di Bob Dylan. I suoi occhi sono poi andati a Denis Villeneuve, ammettendo di non conoscerlo personalmente ma di sentirne la profondità creativa grazie al suo lavoro. Villeneuve, dal canto suo, ha dichiarato che la vera sfida del cinema è realizzare opere che resistano alla prova del tempo, oltre il peso della popolarità immediata. La sua apparizione è stata accompagnata da un video che celebrava la sua eredità cinematografica fatta di epopee audaci e personali.

Curiosità e prossime tappe per il LACMA

Non sono mancate le notizie di cronaca interna, come l'annuncio di Dimon sulla sua dimessa dopo quest'anno e la partecipazione di Victoria Ceretti al posto di DiCaprio, assente per un raffreddore. Una curiosità ha dominato la chiusura del discorso di Villeneuve, che ha accennato al casting per il prossimo James Bond, fermando l'annuncio per non causare un infarto ad Amy Pascal presente in sala. Il LACMA ha inoltre festeggiato il completamento delle David Geffen Galleries, frutto di un processo di progettazione e sviluppo durato vent'anni, consolidando il suo ruolo di "Regina della Cultura di Los Angeles" sotto la guida di Eva Chow.