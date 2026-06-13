Lacrime di gioia per Orietta Berti: il figlio Otis sposa Lia Chiari in una cerimonia da favola a Montecchio

Orietta Berti ha emozionato tutti accompagnando il figlio Otis al suo matrimonio con Lia Chiari. Un servizio elegante, fedi portate dalle figlie e una festa all'aperto hanno reso l'evento indimenticabile.

Orietta Berti non ha potuto trattenere le lacrime durante la cerimonia nuziale del figlio Otis, celebrata nella pittoresca chiesa di Montecchio , dove il giovane ha pronunciato il suo sì alla bellissima Lia Chiari .

La giornalista e conduttrice, vestita in un elegante completo color glicine, ha accompagnato lo sposo lungo il corridoio, visibilmente commossa dal momento storico che si stava svolgendo davanti ai suoi occhi. Otis, 31enne, ha optato per un completo classico di tonalità blu, abbinato a una camicia chiara e una cravatta scura, mentre la sposa ha sfoggiato un abito bianco romantico, ornato da un velo lungo e delicati ricami in pizzo che hanno aggiunto un tocco di fascino senza tempo.

Il rito ha avuto un significato ancora più profondo grazie alla presenza delle due figlie di Orietta, Olivia, nata nel 2019, e Ottavia, arrivata nel 2022, che hanno avuto l'onore di portare le fedi al di là delle tradizionali custodie, contribuendo a rendere la scena ancora più intima ed emotiva. Il matrimonio è stato scandito da una serie di attimi carezzevoli: dall'arrivo dei parenti in carrozza, al momento in cui Lia è emersa dalla navata con il suo saluto radioso, fino al commovente scambio dei voti, quando la voce di Orietta, intrecciata a quella di un coro di amici, si è rotta in un singhiozzo di lacrime.

Dopo la benedizione, la festa ha avuto luogo all'aperto, sotto una pergola fiorita, dove gli invitati, tra cui amici di vecchia data e nuovi conoscenti, hanno brindato al futuro della giovane coppia. Il buffet, curato da un rinomato chef locale, ha offerto piatti della tradizione marchigiana rivisitati in chiave moderna, mentre il DJ ha selezionato una colonna sonora che spaziava dal pop classico di Orietta Berti alle hit più contemporanee, assicurando un'atmosfera di allegria e spensieratezza.

Il legame tra Otis e Lia, che si è consolidato nel corso di oltre sette anni di convivenza a Montecchio, è stato definito da entrambi come "discreto ma solido", un amore costruito su rispetto reciproco e condivisione di valori familiari. La cerimonia ha dunque rappresentato non solo un simbolo di unione, ma anche la conferma di una relazione che ha superato le prove del tempo.

Orietta, oltre a essere una presenza di spicco nella scena musicale italiana, ha dimostrato ancora una volta la sua dedizione al ruolo di madre e di testimone di un momento di gioia assoluta per la sua famiglia. Le fotografie, diffuse sui social, mostrano una Orietta ancora più luminosa di quanto non fosse mai, avvolta in un abito glicine che ha risaltato la sua eleganza naturale, mentre le giovani spose hanno lasciato un ricordo indelebile di dolcezza e speranza per il futuro.

La giornata si è conclusa con un lancio di lanternine di carta, che hanno illuminato il cielo notturno, simboleggiando i desideri e i sogni di una nuova famiglia che inizia il suo percorso insieme





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