Lady Gaga e Miranda Priestly: la rivalità che continua a far parlare

La cantante Lady Gaga e la direttrice di Runway, Miranda Priestly, tornano a essere al centro dell'attenzione per la loro storica rivalità. La tensione tra le due è evidente durante un evento di moda, dove Gaga esibisce la sua musica originale per la colonna sonora del film. La storia della loro inimicizia risale a un fallimento commerciale legato a una copertina di Runway, e la freddezza tra le due è palpabile. La colonna sonora, con brani come Runway, Shape of a Woman e Glamorous Life, aggiunge un ulteriore strato di profondità alla narrazione, esplorando le dinamiche di potere e di influenza nel mondo della moda.

La rivalità tra Lady Gaga e Miranda Priestly , direttrice di Runway , torna a far parlare di sé in occasione di un evento di moda. La cantante, infatti, accetta di esibirsi senza compenso, ma il rapporto tra le due è tutt'altro che sereno.

La tensione ha radici profonde: anni prima, Miranda aveva insistito per avere Lady Gaga sulla copertina della rivista, ma il numero si rivelò un fallimento commerciale. La scelta artistica di Gaga, troppo audace per il pubblico della rivista, non ebbe successo, e Miranda, per salvare la propria posizione, scaricò la colpa sulla popstar, accusandola di mancanza di visione editoriale. Gaga non ha mai perdonato questa umiliazione.

Nel backstage, la cantante è fredda e non prova neanche a fingere gentilezza davanti alla temuta direttrice. La frizione tra le due esplode in modo sottile: dopo l'uscita di Miranda, Gaga chiede al suo staff, infastidita, «Chi l'ha fatta entrare qui? ». Una stilettata perfettamente in tono con l'universo di Prada.

La parte musicale completa il cameo di Gaga nel film. La cantante firma tre brani originali per la colonna sonora: Runway, con Doechii, già legato al trailer, più Shape of a Woman e Glamorous Life. Runway è il pezzo più immediatamente aderente all'immaginario del film, un mix di passerella, passo, posa e sfrontatezza. Ha l'energia di una chiamata alle armi pop, pensata per accompagnare entrate sceniche e flash.

Shape of a Woman apre la soundtrack ed è una canzone pop vivace. Nel film accompagna la performance milanese di Gaga. Il titolo dialoga con la moda perfettamente. È il lato più fisico e performativo del pacchetto.

Glamorous Life guarda invece alla seduzione della fama. Qui Gaga ritrova uno dei suoi territori naturali: il luccichio come promessa e come trappola, e la vita scintillante osservata da vicino. Dentro il mondo di Miranda Priestly, suona come la canzone più rivelatrice. Il glamour resta bellissimo.

Ma non è mai gratis. La rivalità tra le due figure iconiche della moda e della musica è un tema ricorrente che continua a suscitare interesse e dibattito. La presenza di Lady Gaga nel film non è solo un cameo, ma un modo per esplorare le dinamiche di potere e di influenza nel mondo della moda.

La sua musica, con i suoi testi e le sue melodie, aggiunge un ulteriore strato di profondità alla narrazione, mostrando come il glamour e il successo siano spesso accompagnati da sacrifici e conflitti. La performance di Gaga, sia sul palco che nella colonna sonora, è un esempio di come l'arte possa essere un mezzo per esprimere emozioni complesse e raccontare storie che vanno oltre la superficie





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