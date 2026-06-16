Lady Gucci eredita 20 milioni: il testamento della madre dichiarato falso grazie a una registrazione della governante

Il Tribunale di Milano ha dichiarato falso il testamento di Silvana Barbieri Reggiani, madre di Patrizia Reggiani, che destinava l'eredità a una fondazione. Decisiva una registrazione audio nascosta dalla governante, che ha portato la figlia a ereditare circa 20 milioni di euro.

Il Tribunale di Milano ha dichiarato falso il testamento con cui Silvana Barbieri Reggiani, madre di Patrizia Reggiani , aveva destinato gran parte del suo patrimonio a una fondazione anziché alla figlia.

La decisione è stata resa possibile grazie a una registrazione audio nascosta, conservata per anni dalla governante della famiglia. Il file, consegnato a Patrizia Reggiani solo dopo la morte della madre, ha rivelato discrepanze significative tra quanto realmente accaduto durante la stesura del testamento e quanto riportato nell'atto notarile. Per i giudici, queste difformità sono sufficienti a dichiarare la falsità dell'atto, aprendo la strada a un'eredità di circa 20 milioni di euro per la cosiddetta Lady Gucci.

La battaglia giudiziaria per il patrimonio di Silvana Barbieri Reggiani, scomparsa nel 2019 a 90 anni, si è incentrata sul testamento redatto il 6 novembre 2018 in ospedale. La governante, su richiesta della stessa signora Reggiani, aveva registrato l'incontro con il notaio. Nella registrazione, mancano alcune dichiarazioni attribuite alla testatrice nel documento ufficiale, come la spiegazione di non poter firmare a causa delle condizioni fisiche.

Inoltre, emergono incongruenze su altri elementi che il notaio aveva certificato come avvenuti. Il Tribunale ha quindi ritenuto che il testamento non corrisponda alla volontà della donna. Il testamento annullato destinava alla Fondazione Fernando e Silvana Reggiani un vasto complesso immobiliare nell'area della Stazione Centrale di Milano, con circa 130 unità tra appartamenti, negozi e box, oltre a un lascito milionario. Se la sentenza sarà confermata in appello, l'eredità tornerà alla successione legittima, con Patrizia Reggiani unica erede.

La vicenda era già stata affrontata in sede penale, con un'accusa di circonvenzione di incapace poi archiviata. Ora il caso si sposta sul piano civile, dove la falsità del testamento è stata accertata grazie alla registrazione della governante, che potrebbe valere a Patrizia Reggiani un patrimonio di circa 20 milioni di euro





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