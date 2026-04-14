Lafarge: Condanna storica per il finanziamento all'Isis e i legami con il terrorismo in Siria

L'ex cementificio Lafarge, ora parte di Holcim, e alcuni suoi ex dirigenti sono stati condannati per aver finanziato l'Isis in Siria tra il 2012 e il 2014. La sentenza rappresenta un importante precedente legale per le multinazionali che operano in zone di conflitto, evidenziando il ruolo della società nel sostenere gruppi terroristici e violare gli embarghi internazionali. L'azienda ha ammesso i suoi errori e accettato la sentenza, mentre l'inchiesta ha svelato una rete di transazioni finanziarie che hanno contribuito all'ascesa dell'Isis e alla proliferazione del terrore.

Tra il 2012 e il 2014, la filiale siriana di Lafarge Cement Syria (LCS), appartenente all'ex cementificio francese di proprietà della multinazionale svizzera Holcim dal 2015, ha versato fondi ai terroristi. Questo è emerso dopo la sentenza che ha riconosciuto l'azienda e otto suoi ex dirigenti colpevoli di 'vera e propria partnership commerciale con l' Isis '. L'obiettivo era mantenere l'azienda in attività e continuare a fare affari, nonostante il contesto di conflitto e la presenza di gruppi terroristici. La sentenza, che ha portato all'arresto immediato di uno degli ex dirigenti condannato a cinque anni di prigione, sottolinea il ruolo cruciale del finanziamento da parte dell'azienda nello sviluppo dell' Isis . I pagamenti, secondo le accuse, hanno consentito all'organizzazione terroristica di finanziare atti terroristici sia in Siria che all'estero, soprattutto in Europa, contribuendo così al controllo delle risorse naturali del paese. Per LCS, i pagamenti servivano a coprire i costi operativi e a garantire una posizione quasi monopolistica nella futura ricostruzione della Siria. L'inchiesta, che ha preceduto il processo, aveva rivelato accordi tra il cementificio francese e i jihadisti, inclusi quelli che avevano rivendicato la strage del Bataclan.

Le indagini hanno svelato una rete di transazioni finanziarie che andavano oltre i semplici 'pagamenti di sicurezza'. Lafarge, infatti, acquistava materie prime utili alla produzione del cemento, tra cui il petrolio, violando gli embarghi internazionali imposti contro la Siria. In cambio, i camionisti dello stabilimento ricevevano una sorta di salvacondotto per attraversare i check-point. Lo scopo dell'azienda era preservare la produzione della fabbrica, situata a 150 km a nord est di Aleppo, aperta nel 2010 dopo un ingente investimento. L'ex dirigente Christian Herrault è stato indicato come la figura chiave nel prendere la decisione di finanziare attivamente i jihadisti. La difesa di Herrault durante il processo si è basata sulla necessità di salvaguardare i lavoratori della fabbrica, scegliendo tra due opzioni difficili, la meno peggio. La sentenza del tribunale rappresenta un importante precedente per le multinazionali che operano in zone di conflitto, come sottolineato dall'associazione per la difesa dei diritti umani Sherpa. L'azienda ha 'preso atto' della decisione, definendola una tappa significativa nel gestire responsabilmente il caso, mentre alcuni trasferimenti di denaro ai gruppi terroristici sarebbero passati dagli Stati Uniti. L'azienda si era dichiarata colpevole per chiudere il caso.

Questa sentenza segna un punto di svolta nella lotta contro l'impunità delle multinazionali coinvolte in attività economiche in zone di conflitto. L'inchiesta ha rivelato come Lafarge, attraverso una serie di accordi finanziari e commerciali, abbia attivamente sostenuto gruppi terroristici come l'Isis, contribuendo al loro rafforzamento e alla proliferazione di atti terroristici. La decisione del tribunale, oltre a punire i responsabili, invia un chiaro messaggio alle aziende che operano in contesti simili, sottolineando l'importanza della responsabilità sociale e del rispetto delle leggi internazionali. La vicenda evidenzia anche la complessità delle decisioni prese dalle aziende in situazioni di conflitto, dove la ricerca del profitto può scontrarsi con imperativi etici e legali. L'indagine ha messo in luce non solo i finanziamenti diretti all'Isis ma anche le pratiche commerciali che hanno permesso all'azienda di continuare a operare, alimentando indirettamente il conflitto. Il caso Lafarge rappresenta un monito sulla necessità di una maggiore trasparenza e di un controllo più severo sulle attività delle multinazionali, soprattutto in contesti geopolitici instabili. La sentenza potrebbe aprire la strada a ulteriori indagini e azioni legali contro altre aziende coinvolte in attività simili





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