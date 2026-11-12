Lagarde Francia: Sondaggio POLITICO rivela potenziale corsa presidenziale 14%

Un nuovo sondaggio POLITICO indica che Christine Lagarde ottenrebbe il 14% dei voti in Francia. Analisi dell'impatto politico e delle reazioni delle forze centriste.

Un sondaggio commissionato da POLITICO e pubblicato mercoledì 12 novembre rivela che la presidente uscente della Banca centrale europea Christine Lagarde potrebbe ottenere risultati elettorali significativi in Francia se decidesse di candidarsi alle prossime presidenziali. Le proiezioni mostrano che Lagarde raccoglierebbe circa il 14% dei voti al primo turno, una performance che la posizionerebbe addirittura leggermente sopra il candidato di centro-destra Edouard Philippe, il quale registra il 13,5%. Questa cifra sottolinea la profonda frammentazione dell'elettorato centrista nel panorama politico francese attuale.

Posizioni Elettorali e Dati del Sondaggio

Se la leader europea entrasse nella corsa presidenziale, il suo consenso si attesterebbe su livelli paragonabili a quelli di Edouard Philippe, evidenziando come il voto di centro non abbia ancora trovato un punto di aggregazione chiaro. Tuttavia, il quadro elettorale rimane complesso: sia Lagarde che Philippe risulterebbero nettamente indietro rispetto ad altri candidati principali. In particolare, entrambi i candidati dovrebbero cedere il passo a Marine Le Pen, leader dell'estrema destra, e a Jean-Luc Mélenchon, candidato della sinistra radicale, che nelle proiezioni del sondaggio sono indicati come i favoriti per accedere al ballottaggio finale.

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Background Politico e Temporizzazione

Christine Lagarde ha una storia politica pregressa che risale a quasi vent'anni fa, periodo in cui ha ricoperto la carica di ministro dell'Economia francese sotto la presidenza di Nicolas Sarkozy. Questa esperienza passata potrebbe influenzare la sua percezione nel corpo elettorale, sebbene la sua recente identità sia stata fortemente associata alla gestione della politica monetaria europea. La scadenza temporale per una eventuale candidatura è strettamente legata al suo mandato attuale: Lagarde è destinata a lasciare la guida della Banca centrale europea il 7 febbraio, una data che si colloca circa un mese prima della scadenza formale per la dichiarazione delle intenzioni di candidatura alla presidenza della Repubblica.

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Reazioni e Futuro Politico di Lagarde

La possibilità di un ingresso in politica attiva è stata toccata durante un'intervista concessa mercoledì da Lagarde a POLITICO presso il Forum di Parigi sulla Pace. Alla domanda se stesse ancora escludendo categoricamente una sua partecipazione alle elezioni, la presidente ha fornito una risposta sfumata che indica una volontà di cambiare ruolo. Ha dichiarato di voler recuperare la propria libertà di parola e di impegno su questioni che non riguardano la politica monetaria, suggerendo un interesse per un'agenda politica più ampia e diversa dalla sua esperienza istituzionale recente a Francoforte.