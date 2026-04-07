Lago di Braies: il ghiaccio cede, cinque persone salvate. Allarme per la sicurezza e appello alla prudenza

Al Lago di Braies, in Alto Adige, un incidente ha visto cinque persone cadere nel lago a causa del cedimento del ghiaccio. L'intervento tempestivo dei soccorritori e di altri turisti ha evitato conseguenze più gravi. Le autorità lanciano un appello urgente alla prudenza.

Turisti sfidano il pericolo al Lago di Braies: ghiaccio cede, cinque persone salvate. L'incidente, avvenuto nel pomeriggio di domenica 5 aprile, ha visto due minori, il padre e altri due passanti sprofondare nelle acque gelide. La prontezza di altri turisti ha evitato la tragedia, con un rapido intervento di salvataggio prima dell'arrivo dei soccorsi.

L'episodio, che ha scatenato un'immediata risposta dei soccorsi, riaccende l'allarme sulla pericolosità di comportamenti imprudenti e sull'importanza di rispettare le indicazioni di sicurezza in montagna. La giornata, caratterizzata da condizioni meteo favorevoli, aveva richiamato centinaia di visitatori sulle sponde del lago, ignari del pericolo latente sotto la superficie apparentemente solida del ghiaccio. \L'incidente si è verificato intorno alle 15:00, quando due minori di origine pakistana, fratello e sorella, si sono avventurati sulla lastra di ghiaccio. La superficie, resa fragile dall'intensa esposizione al sole e dalle temperature miti, ha ceduto improvvisamente. Le urla dei bambini hanno attirato l'attenzione del padre, che si è precipitato per soccorrerli. Altre due persone, testimoni della scena, si sono unite all'uomo nel tentativo di aiutare, ma il ghiaccio ha ceduto nuovamente sotto il peso combinato, facendo sprofondare tutti. La situazione, divenuta critica in pochi istanti, è stata risolta grazie alla rapida reazione di altri turisti presenti, che hanno prontamente tirato fuori dall'acqua gelida i cinque malcapitati. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Soccorso Alpino dell'Alta Pusteria, il personale sanitario della Croce Bianca e i Carabinieri. I coinvolti, infreddoliti e sotto shock, sono stati affidati alle cure mediche, con tre di loro, tra cui i minori, trasferiti all'ospedale di San Candido per un principio di ipotermia. L'incidente ricorda il drammatico episodio avvenuto quattro anni fa nello stesso luogo, sottolineando la necessità di una maggiore consapevolezza e rispetto delle regole. \Le autorità competenti hanno lanciato un appello urgente alla prudenza. Simon Feichter, portavoce del Soccorso Alpino dell'Alta Pusteria, ha evidenziato l'instabilità del ghiaccio dovuta agli sbalzi termici stagionali, sottolineando il rischio mortale di un'ipotermia fulminea. I Vigili del Fuoco della Provincia Autonoma di Bolzano hanno ribadito l'appello, avvertendo del pericolo di cedimento della copertura di ghiaccio a causa delle attuali condizioni meteo. Le autorità hanno sottolineato l'importanza di rispettare i divieti e la segnaletica presente, evitando di entrare sul lago. Il Lago di Braies, incantevole specchio d'acqua situato nel cuore delle Dolomiti, attira ogni anno migliaia di turisti. La sua popolarità, amplificata dalla serie televisiva “Un passo dal cielo”, ha reso necessaria l'implementazione di rigide misure di gestione dei flussi, come l'accesso estivo con prenotazione obbligatoria. Queste misure mirano a tutelare l'ambiente fragile del lago e, soprattutto, a garantire la sicurezza dei visitatori, come dimostra l'incidente che ha evidenziato l'importanza di un approccio responsabile alla fruizione di questo patrimonio naturale





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