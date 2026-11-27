Laha su Rai 1 ottiene il 23% di share. La serie di Letizia Lamartire racconta l'ascesa dei Panini e la forza di Olga Cuoghi, interpretata da Serena Rossi.

Laha, diretta da Letizia Lamartire, ha debuttato su Rai 1 con unaudience di 3.635.000 spettatori e una quota share del 23%. La serie televisiva ripercorre le origini della celebre impresa Panini, intrecciando le vicende dei suoi protagonisti con le trasformazioni dellItalia del dopoguerra. Le prossime puntate andranno in onda il 29 e il 30 novembre, consolidando il successo delliniziativa narrativa.

Il ruolo centrale di Olga Cuoghi

La narrazione attribuisce alla figura di Olga Cuoghi, interpretata da Serena Rossi, un ruolo fondamentale nella costruzione dellimpero familiare. Olga rimane sola con otto figli durante la guerra e deve assumere simultaneamente i ruoli di madre e imprenditrice. La sua emancipazione nasce dalla necessità di sopravvivere in unItalia ancora profondamente patriarcale. In un dialogo con la figlia Veronica, Olga riconosce che, se il marito non fosse morto, non avrebbe lavorato, a cui Veronica replica ponendo una questione di giustizia sociale.

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Regia e stile visivo della serie

Letizia Lamartire descrive Olga come una donna avanzata per i suoi tempi, che si sottrae ai ruoli sociali assegnati. La regista ha collaborato con la costumista Catherine Buyse, il direttore della fotografia Gogò Bianchi e la scenografa Eugenia F. di Napoli per definire un immaginario quasi spielberghiano. Il grigio del conflitto rimane sullo sfondo, mentre la famiglia Panini appare colorata, rumorosa e piena di vita. Questa scelta stilistica cerca di conciliare la durezza del periodo storico con la vitalità dellimpresa in ascesa.

La visione dei fratelli Panini

I fratelli Panini, spinti da coraggio e ambizione, realizzano grandi imprese con il lusso di sognare. Un punto cruciale della trama è la convinzione paterna che i figli debbano superare i genitori, una filosofia che li accompagnerà per anni. Olga dimostra intelligenza strategica facendo un passo indietro, fidandosi dei suoi otto figli e lasciando a ciascuno la libertà di esprimere il proprio talento. Questo dinamismo ha gettato le basi per un futuro di successo globale.

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Riflessioni sulle nuove generazioni

La serie solleva un confronto tra la fiducia nel futuro del dopoguerra e le incertezze delle nuove generazioni. Oggi sembra essersi spezzato un patto silenzioso, lasciando i giovani disillusi e arrabbiati. La protesta violenta è vista come sintomo di una profonda frustrazione che deve essere ascoltata. Lintento degli autori è trasmettere speranza, mostrando che esistono vie duscita anche nei momenti storici più difficili.

Speranza e motto di Olga Cuoghi

Il senso del motto di Olga, Andiamo a vedere, invita a trovare il coraggio di rischiare e fare un passo verso linconosciuto. Questa attitudine ha permesso alla famiglia di attraversare la guerra, conoscere la fame e costruire la propria impresa durante la ricostruzione. La narrazione si chiude con una riflessione sul diritto alla cittadinanza, sottolineando che una ragazza figlia di immigrati dovrebbe poter vivere pienamente la propria vita senza che il suo lavoro o il suo successo mettano in discussione i suoi diritti fondamentali.