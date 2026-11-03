Lahore città più inquinata al mondo: crisi smog India Pakistan

Lahore è la città più inquinata del mondo con AQI a 447. Delhi impone restrizioni severe contro veicoli e cantieri per contrastare lo smog pre-invernale.

La qualità dell'aria nelle regioni settentrionali dell'India e nel confinante Pakistan ha registrato un deterioramento drastico martedì, segnando l'inizio della stagione dello smog pre-invernale. Questa situazione critica ha portato Lahore a classificarsi come la città più inquinata al mondo, costringendo le autorità di Delhi a imporre misure restrittive immediate per combattere la densa nebbia tossica che avvolge la capitale indiana.

Dati IQAir e livelli PM2.5 a Lahore

L'Indice di Qualità dell'Aria (AQI) nella capitale pakistana ha raggiunto il valore critico di 447 all'alba di martedì, secondo i dati raccolti da IQAir, l'organizzazione svizzera specializzata nel monitoraggio ambientale. Per comprendere la gravità della situazione, si deve notare che un valore AQI fino a 50 è considerato sicuro e privo di rischi sanitari significativi per la popolazione generale. La concentrazione di particolato fine PM2.5, particelle solide o liquide sospese nell'aria con diametro inferiore o uguale a 2,5 micron, a Lahore era risultata essere 60 volte superiore alla linea guida annuale stabilita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

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Queste micro-particelle rappresentano una minaccia diretta per la salute umana poiché possono penetrare in profondità nei polmoni, entrando nel flusso sanguigno e causando malattie respiratorie fatali e problemi cardiaci gravi. Le autorità locali hanno attribuito questo picco di inquinamento a una combinazione di fattori meteorologici avversi, tra cui un calo significativo delle temperature e venti deboli che hanno intrappolato gli agenti inquinanti vicino al suolo, impedendone la dispersione naturale.

Misure governative e fonti di emissione

In risposta alla crisi ambientale, il governo del Pakistan ha intensificato le azioni legali e operative contro le fornaci di mattoni che operano in violazione delle normative ambientali vigenti. Parallelamente, le istituzioni continuano a esortare fermamente gli agricoltori a non bruciare i residui colturali dopo il raccolto, una pratica diffusa che contribuisce enormemente alla carica inquinante atmosferica regionale durante questo periodo dell'anno.

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Anche in India, le condizioni meteorologiche caratterizzate da aria fredda e densa stanno intrappolando le emissioni generate dal traffico veicolare, dai numerosi cantieri edili attivi e dalla combustione dei rifiuti agricoli. I fuochi d'artificio utilizzati durante la festa induista del Diwali, celebratasi l'8 novembre scorso, hanno ulteriormente aggravato la situazione, aggiungendo una grande quantità di particolato e gas nocivi già presenti nell'atmosfera metropolitana.

Situazione a Delhi e interventi giudiziari

A New Delhi, l'indice AQI registrato da IQAir era pari a 215, classificato come moderatamente pericoloso, mentre il Consiglio Centrale di Controllo dell'Inquinamento dell'India ha stimato un livello più elevato di 332, definendo la qualità dell'aria "molto scarsa". Questa discrepanza nei dati deriva dalle diverse scale e metodologie utilizzate dai due enti per calcolare e classificare i livelli di inquinamento, evidenziando la complessità del monitoraggio ambientale transfrontaliero.

Per mitigare l'impatto sulla salute pubblica, Delhi ha attivato le misure graduali di controllo dell'inquinamento lunedì, imponendo restrizioni specifiche sull'uso di veicoli inquinanti, limitando le attività edilizie e vietando l'uso di carbone e legna da ardere nei ristoranti. L'intervento della Corte Suprema dell'India ha inoltre regolamentato l'uso dei fuochi d'artificio, consentendo solo quelli a basso impatto ambientale per tre ore ciascuno nei giorni di sabato e domenica successivi alla festa principale.

Impatto sanitario e prospettive future

La persistenza di questi alti livelli di inquinamento espone milioni di residenti a rischi sanitari immediati e a lungo termine, richiedendo una cooperazione internazionale tra India e Pakistan per gestire le fonti di emissione comuni. La comunità scientifica sottolinea che la risoluzione di questa crisi richiede non solo interventi temporanei ma anche cambiamenti strutturali nella gestione energetica e agricola della regione.

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Gli esperti monitorano costantemente l'evoluzione delle condizioni meteorologiche, poiché un ulteriore abbassamento delle temperature potrebbe peggiorare la stabilità atmosferica e concentrare ancora di più gli agenti tossici. La situazione rimane fluida e dipenderà dall'efficacia delle restrizioni imposte e dalla disponibilità della popolazione ad adottare comportamenti responsabili per ridurre l'impronta inquinante personale e collettiva.