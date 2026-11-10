Lahore e Delhi sotto smog tossico dopo il Diwali

Lahore e Delhi registrano i peggiori livelli di inquinamento mondiale a novembre 2026. Il Pakistan punta l'India per il fumo del Diwali e i residui agricoli.

La qualità dell'aria nelle megalopoli di Lahore e Delhi ha toccato livelli allarmanti nei primi giorni di novembre 2026, collocando la capitale del Punjab pakistano al primo posto e quella indiana al secondo nella classifica globale delle città più inquinate. Il gruppo svizzero IQAir ha confermato questa gerarchia tossica, evidenziando come le emissioni derivanti dalle celebrazioni del Diwali abbiano innescato una crisi sanitaria transfrontaliera che ha coinvolto intensamente entrambe le nazioni vicine.

Classifica IQAir e dati sanitari critici

Il martedì successivo al weekend delle feste, il 10 novembre 2026, Lahore ha occupato la vetta della classifica IQAir per il secondo giorno consecutivo, registrando un Indice di Qualità dell'Aria (AQI) di 263, classificato come "molto malsano". Secondo i rilevamenti dello stesso ente, la concentrazione delle particelle PM2.5 nella città ha superato di 37,2 volte la linea guida annuale stabilita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, evidenziando una concentrazione di polveri sottili pericolose per l'apparato respiratorio.

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Nello stesso contesto temporale, Delhi è stata posizionata al secondo posto nella classifica mondiale con un AQI pari a 188, confermando un quadro di emergenza atmosferica nella regione settentrionale dell'Asia meridionale. I dati governativi indiani hanno quantificato che i fuochi d'artificio hanno rappresentato quasi il 55% delle particelle PM2.5 nella capitale indiana il giorno precedente al rilevamento, contribuendo significativamente alla nube tossica che ha avvolto la zona.

Posizioni ufficiali e dinamiche del vento

Marriyum Aurangzeb, Ministro della Protezione ambientale del Punjab pakistano, ha attribuito esplicitamente l'attuale picco di inquinamento al trasporto di sostanze nocive dalla vicina India, spinto da venti leggeri e correnti atmosferiche attive immediatamente dopo le celebrazioni del Diwali. La ministra ha tuttavia previsto un miglioramento graduale della situazione a partire dal primo pomeriggio di quel giorno, stimando un'evoluzione positiva delle condizioni meteorologiche e un cambio nella direzione dei venti che dovrebbero disperdere le particelle sospette.

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Le dinamiche del flusso d'aria restano un punto di contesa politica tra i due vicini, come avvenuto nel 2024 quando il Pakistan accusò l'India per la combustione dei residui agricoli nel Punjab indiano, mentre il dipartimento meteorologico indiano sostenne che i venti sofflavano in direzione opposta, da Pakistan verso India. Questa discrepanza storica nelle interpretazioni dei dati sul vento complica la definizione delle responsabilità dirette per le emissioni transfrontaliere che colpiscono le popolazioni civili.

Fonti di inquinamento e contesto politico

Oltre ai fuochi d'artificio e alle correnti aeree, le emissioni dei veicoli, la polvere derivante dalle attività edili e il fumo della combustione dei residui agricoli continuano a essere riconosciuti come i principali contributori dell'inquinamento invernale su entrambi i lati del confine. Il Bharatiya Janata Party, partito del Primo Ministro indiano Narendra Modi, ha recentemente accusato la combustione dei residui agricoli nel Punjab governato da un partito regionale di opposizione, come causa diretta della scarsa qualità dell'aria a Delhi nel mese di novembre.

I media locali hanno segnalato un aumento di sette volte degli incendi agricoli nello Stato di Punjab la domenica del 9 novembre 2026, coincidente con la celebrazione del Diwali. Nonostante queste segnalazioni, il governo statale del Punjab indiano ha dichiarato che gli incidenti di combustione dei residui agricoli sono diminuiti rispetto agli anni precedenti, introducendo una contraddizione nei dati riportati che riflette la complessità del monitoraggio ambientale nella regione.

Impatto sui cittadini e prospettive future

L'impatto immediato di questi eventi è visibile nelle strade di Lahore, dove la popolazione deve affrontare quotidianamente livelli di smog tossico che richiedono l'uso di mascherine protettive per la vendita al dettaglio e la mobilità ordinaria. Le autorità sanitarie e ambientali di entrambe le nazioni si trovano di fronte alla necessità di coordinare risposte efficaci, considerando che la responsabilità dell'inquinamento è spesso attribuita al vicino in un ciclo di accuse reciproche che non sempre tiene conto della condivisione atmosferica.

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Con le condizioni meteorologiche attese in miglioramento, la riduzione dell'AQI dipende da fattori naturali oltre che dalle politiche di controllo delle emissioni. La situazione rimane un test cruciale per la cooperazione regionale nella gestione della qualità dell'aria, poiché le fonti di inquinamento, sia industriali che agricole, continuano a generare impatti sanitari significativi per i milioni di residenti nelle aree metropolitane di Lahore e Delhi nel contesto autunnale del 2026.