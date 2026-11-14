Lahore intensifica il contrasto allo smog con unità di pronto intervento per le bruciature

Punjab attiva 67 unità per spegnere le stoppie bruciate a Lahore. Multe salate e seeder in补贴 riducono lo smog che ha colpito il Pakistan a novembre 2026.

Le autorità pakistane hanno intensificato le operazioni di contrasto allo smog a Lahore, intervenendo direttamente nelle risaie per spegnere le bruciature illegali di stoppie di riso. Questa decisione è stata presa dopo che il gruppo svizzero IQAir ha classificato la città come "molto malsana" all'inizio di quella settimana, evidenziando la gravità della crisi di inquinamento che ha colpito l'Asia meridionale a novembre 2026.

Attivazione delle unità di pronto intervento a Lahore

Il Punjab ha istituito un'unità dedicata al primo intervento per la protezione ambientale, composta da 750 membri suddivisi in 67 squadre operative nei principali distretti coltivatori di riso. L'obiettivo dichiarato dai funzionari è quello di raggiungere i focolai di incendio segnalati all'interno di un arco temporale compreso tra 10 e 15 minuti. Giovedì, gli agenti di una di queste nuove unità sono scesi dai veicoli in un campo di riso ai margini di Lahore, dove il fumo si alzava basso sopra le stoppie.

Also read Delhi supera Lahore: capitale più inquinata al mondo il 13 novembre 2026

Le squadre hanno avuto la situazione sotto controllo in pochi minuti, impedendo che le fiamme alimentassero ulteriormente la foschia che avvolgeva la metropoli. I funzionari hanno dichiarato che si tratta della prima unità di questo tipo creata specificamente in Pakistan per combattere l'inquinamento atmosferico e una delle iniziative più visibili della campagna governativa.

Reazioni dei cittadini e dati sulla salute

Nonostante gli sforzi delle autorità, i cittadini percepiscono la situazione con preoccupazione. Nei giorni scorsi, i pazienti hanno affollato panchine e corridoi negli ospedali locali di Lahore per sintomi legati all'inquinamento. Abdullah Nayyar, direttore generale del Dipartimento per la Protezione Ambientale del Punjab, ha sottolineato che i dati del dipartimento sanitario mostravano che i ricoveri per problemi alle vie respiratorie il mese precedente erano stati solo al 69% del livello registrato nell'ottobre 2025.

Advertisement

Tuttavia, la percezione sul campo rimane critica. Ahmed Abubakar, un paziente cardiaco diabetico presso l'ospedale Sir Ganga Ram di Lahore, ha riferito che lo smog gli ha causato problemi respiratori e infezioni agli occhi. Anche Mohammad Niaz Butt ha descritto sintomi di blocco nasale e throat, esprimendo la sua frustrazione per la mancanza di azione concreta contro chi continua a bruciare le stoppie.

Misure punitive e incentivi agricoli

Per contrastare la pratica della combustione, il governo ha imposto sanzioni severe e fornito alternative economiche agli agricoltori. Muhammad Farooq, direttore aggiunto del Dipartimento Agricolo del Punjab, ha specificato che gli agricoltori sorpresi mentre bruciano le stoppie affrontano una multa di 15.000 rupie pakistane, equivalenti a 54 dollari, per ogni acro di terreno interessato.

Oltre alle multe, coloro che non pagano le sanzioni possono subire un procedimento penale e una possibile pena detentiva di fino a sei mesi. Per facilitare la transizione, il governo ha distribuito più di 10.000 seminatrici sovvenzionate, coprendo il 60% del costo, mentre gli agricoltori devono pagare il restante 40%. Muhammad Ismail, un contadino che gestisce 50 acri, ha riferito che il passaggio a queste macchine ha aumentato significativamente la resa del grano per acro.

Sfide regionali e dati satellitari

Le squadre ricevono segnalazioni attraverso vari canali e rispondono con la massima celerità, come ha dichiarato Ashfaq Hussain, vice direttore della forza. In un unico periodo di 24 ore durante quella settimana, il dipartimento ha ricevuto 679 segnalazioni di incendi nei campi in tutto il Punjab e ha dichiarato di aver spento 650 focolai. Tuttavia, non tutti gli agricoltori hanno adottato queste pratiche. Saleem Abbas ha spiegato che molti preferiscono ancora la combustione perché è considerata il metodo più economico e rapido per liberare i campi.

Advertisement

Satelliti hanno rilevato un'area bruciata inferiore alla media storica in India e Pakistan in questo periodo dell'anno, anche se molti locali in Pakistan riferiscono di non notare miglioramenti significativi. Silwat Saeed, capo del Dipartimento per la Protezione Ambientale e i Cambiamenti Climatici del Punjab, ha affermato che la sfida è enorme per entrambi i paesi e che il Pakistan ha sollevato la questione con i funzionari indiani nei forum internazionali.