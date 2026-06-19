Lahton 'implorante' Trump sulla Meloni e l'annullamento della visita in Usa

In una breve intervista concessa a un giornalista de L'aria che tira, il tycoon si è preso gioco della premier Giuseppe Conte, affermando che durante il G7 Meloni l'aveva implorato di scattarsi una foto insieme. Meloni ha smentito questa ricostruzione, sostenendo di aver unito a Trump solo la cortesia di una persona in visita no. Poco dopo, il ministro degli Esteri, Luigi Tajani, ha annunciato di aver annullato la sua visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno in segno di protesta per le parole offensive pronunciate da Trump nei confronti della premier Giorgia Meloni. L'allibito del tycoon ha scatenato l'ala vittimista della destra, mentre gli alleati di governo e la centrosinistra la difendono, accusando gli avversari politici di non solidarizzare con Meloni e di approfittare della situazione per attaccare la sua politica estera

In una breve intervista concessa a un giornalista de L'aria che tira, un tycoon si è preso gioco della premier. Secondo l'inquilino della Casa bianca, durante il G7 di Evian Meloni lo avrebbe implorato di scattarsi una foto insieme: 'L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena', ha aggiunto Trump .

Meloni ha smentito questa ricostruzione: gli alleati di governo la difendono, mentre nell'opposizione c'è chi ne approfitta per attaccarla. Trump: 'Meloni mi ha implorato per una foto, mi ha fatto pena'. La premier: 'Allibita'. Avs la attacca, Tajani annulla la visita in Us





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