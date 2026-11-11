Lai Ching-te e Stan Shih a Shenzhen: Taiwan all'APEC su basi uguali

Il presidente taiwanese Lai Ching-te invia Stan Shih al vertice APEC a Shenzhen. Taipei chiede garanzia scritta per l'uguaglianza diplomatica nonostante le tensioni con Pechino.

Il presidente di Taiwan Lai Ching-te ha annunciato a Taipei, il 12 novembre 2026, che l'isola parteciperà al prossimo vertice dei leader dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) in Cina. La delegazione sarà guidata da Stan Shih, fondatore del produttore di computer Acer, nominato inviato speciale per rappresentare gli interessi economici dell'isola nel contesto della riunione internazionale.

Taipei insiste sul principio di un'interazione tra i membri su una base di parità completa. Questo requisito è stato formalmente richiesto al governo di Pechino tramite una garanzia scritta, condizione preliminare essenziale per la partecipazione taiwanese al vertice programmato per la settimana successiva.

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La posizione ufficiale di Taipei a Shenzhen

Lai Ching-te ha chiarito durante un intervento alla sede presidenziale di Taipei che l'APEC rappresenta il meccanismo multilaterale più importante per la cooperazione commerciale e economica nella regione Asia-Pacifico. Il presidente ha dichiarato esplicitamente che tutti i membri dell'organizzazione interagiscono su un piano di parità e che Taiwan intende aderire allo stesso principio durante i lavori del vertice.

Il capo dello stato taiwanese ha anche espresso gratitudine ai numerosi paesi con posizioni simili a quelle di Taipei. Questi stati hanno costantemente sottolineato l'importanza della partecipazione di Taiwan a tutte le riunioni APEC durante la fase di preparazione, senza che Lai Ching-te nominasse specificamente i paesi coinvolti in questa coalizione di supporto.

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La risposta di Pechino e le tensioni geopolitiche

Le relazioni tra Taipei e Pechino rimangono estremamente tese in questo periodo critico. La Cina non accetta di dialogare con il presidente Lai Ching-te, definendolo un separattivista, e mantiene le sue forze armate in operazioni quotidiane intorno all'isola. Lai respinge fermamente le rivendicazioni di sovranità di Pechino sulla regione.

Il ministero degli Esteri cinese ha comunicato mercoledì sera che gestisce la partecipazione della regione Taiwan all'APEC conformemente al principio di una sola Cina. Pechino ha inoltre specificato che le regole e i costumi dei pertinenti memorandum d'intesa APEC devono essere seguiti rigorosamente per garantire una partecipazione normale dei rappresentanti della regione.

Il ruolo di Stan Shih e il contesto economico

Stan Shih, fondatore di Acer, è stato presentato come l'envoy ufficiale incaricato di conveying messaggi chiave durante il vertice. Il presidente Lai ha sottolineato che, mentre l'economia globale affronta sfide legate alla geopolitica, all'energia e alla ristrutturazione delle catene di approvvigionamento, Taiwan continuerà a servire come forza stabile e affidabile.

La tradizione taiwanese prevede l'invio di ex funzionari o dirigenti aziendali per evitare problemi politici diretti. Gli inviati utilizzano l'opportunità per parlare con membri senior delle delegazioni di paesi amici come gli Stati Uniti e il Giappone, approfondendo la cooperazione per safeguardare la prosperità e la stabilità regionali.

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Prospettive per il vertice di Shenzhen

Il vertice APEC si terrà nella città meridionale di Shenzhen, in Cina, dove il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è previsto per il terzo incontro dell'anno con il presidente cinese Xi Jinping. I delegati taiwanesi hanno interagito in passato con Xi durante altri vertici APEC, sebbene tali incontri si limitino solitamente a strette di mano o cenni del capo.

Taiwan mira a sfruttare questa piattaforma per rafforzare i legami con i partner chiave. La partecipazione si colloca in un quadro di tensa diplomazia economica, dove la richiesta di uguaglianza formale si scontra con la rigorosa applicazione della posizione di Pechino sulla sovranità nazionale.