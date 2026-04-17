Lanciata l'Alleanza Europea per l'Educazione e la Cura della Prima Infanzia: Un Impegno per il Futuro dei Bambini

Nasce l'Alleanza Europea per l'Educazione e la Cura della Prima Infanzia con l'obiettivo di rafforzare le capacità delle amministrazioni locali e regionali per garantire un'educazione di qualità fin dai primi anni di vita. L'iniziativa, presentata al Parlamento Europeo, promuove lo scambio di buone pratiche e l'apprendimento tra pari tra città e regioni europee.

Rafforzare le competenze e le conoscenze delle amministrazioni locali e regionali per promuovere un'educazione e una cura di qualità per la prima infanzia nei Paesi europei, attraverso l'apprendimento tra pari, lo scambio di esperienze e la mobilitazione di buone pratiche europee consolidate, questo è l'obiettivo dell' Alleanza Europea per l'Educazione e la Cura della Prima Infanzia, lanciata oggi, mercoledì 15 aprile, al Parlamento Europeo a Bruxelles.

Il percorso è stato presentato in un seminario di dialogo politico di alto livello intitolato Alleanza europea sull'educazione e la cura della prima infanzia: sviluppare competenze e conoscenze per promuovere ECEC-Early Childhood Education and Care in tutta Europa. Hanno partecipato all'evento, ospitato da parlamentari europei come l'on. Stefano Bonaccini (S&D) e l'on. Letizia Moratti (EPP), Mario Nava, direttore generale UE per Occupazione, Affari Sociali ed Inclusione, Francesco Profumo, presidente di Fondazione Reggio Children, Lieve De Bosscher, direttrice dei servizi all'infanzia della città di Gand, EuroCities, Marco Massari, sindaco di Reggio Emilia, l'on. Elisabetta Gualmini (EMPL), Jochen Devlieghere dell'Università di Gand, Chiara Spaggiari della Fondazione Reggio Children, Marina Manea, dirigente di scuola d'infanzia a Bucarest, Flaminia Trapani dell'Associazione Pianoterra ETS di Napoli, con conclusioni dell'on. Maria Chiara Gemma (ECR).

Negli ultimi anni, l'Educazione e la Cura della Prima Infanzia (ECEC) ha ottenuto un forte riconoscimento internazionale, considerata un investimento ad alto impatto con ritorni sociali, economici e di sviluppo a lungo termine. A livello europeo, questo riconoscimento si è concretizzato in un'agenda politica ambiziosa che comprende la Garanzia Europea per l'Infanzia, i rinnovati Obiettivi di Barcellona e la Raccomandazione del Consiglio del 2019 sui Sistemi ECEC di Alta Qualità.

Nonostante questo slancio politico, persistono lacune significative nell'attuazione rispetto agli obiettivi UE. La Dichiarazione di La Hulpe dell'Unione Europea, in particolare, sollecita un rafforzamento del capacity building delle autorità locali e regionali e la mobilitazione di buone pratiche europee consolidate.

In risposta a questo appello, Fondazione Reggio Children e l'Università di Gand, insieme alle città di Reggio Emilia e Gand, alle Regioni Emilia-Romagna e Fiandre, a Membri del Parlamento Europeo e a organizzazioni della società civile, hanno preso l'iniziativa di lanciare l'Alleanza Europea per l'Educazione di qualità e la Cura della Prima Infanzia.

'Se l'Europa vuole essere veramente più equa, competitiva e democratica, deve avere il coraggio di investire dove tutto inizia: nei primi anni di vita,' ha dichiarato Francesco Profumo, Presidente di Fondazione Reggio Children. 'La qualità dell'educazione e della cura nella prima infanzia non è solo una scelta sociale, ma una vera politica di sviluppo: è qui che si combattono la povertà educativa e le disuguaglianze. Sono necessari investimenti nei diritti dei bambini, nelle competenze degli educatori, nei sistemi locali e nella capacità di valorizzare e condividere le migliori esperienze. Questa è la direzione proposta dall'Alleanza Europea: mettere in rete pratiche di eccellenza, come quelle di Reggio Emilia e Gand, per costruire un modello educativo capace di generare crescita economica, coesione sociale e qualità democratica in tutta Europa. L'Europa si costruisce innanzitutto nelle sue scuole dell'infanzia: è lì che nasce il suo futuro.'

Lieve De Bosscher, direttrice dei servizi all'infanzia della città di Gand, EuroCities, ha sottolineato come 'l'Alleanza europea per l'ECEC si fondi su una solida cooperazione nel triangolo ricerca, politica e pratica. A Gand, così come a Reggio Emilia, negli ultimi decenni abbiamo costruito un'ECEC di qualità grazie alla collaborazione con l'Università di Gand e il VBJK, centro di ricerca per la prima infanzia, e abbiamo instaurato un'alleanza duratura con Reggio Emilia, anch'essa basata su questo triangolo. Le città necessitano di un accesso più agevole e diretto ai finanziamenti UE, di un sostegno a lungo termine per approcci comprovati e ispirati dalla ricerca, di una cooperazione più forte e di uno scambio di conoscenze tra città e istituzioni del sapere, nonché di un dialogo costante tra l'Europa e le sue città.'

'Con la nascita dell'Alleanza Europea per l'Educazione e la Cura della Prima Infanzia intendiamo dare un nuovo impulso alle politiche educative in Europa, partendo dalle esperienze locali che devono diventare parte di un'infrastruttura condivisa di apprendimento, cooperazione e sviluppo,' ha affermato Marco Massari, sindaco di Reggio Emilia. 'In questo quadro, il ruolo delle città è cruciale: sono i luoghi in cui le politiche assumono forma concreta, si confrontano con i bisogni delle famiglie e producono effetti tangibili sulla qualità della vita e sulla coesione sociale.'





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