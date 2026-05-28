La Cina rilancia la pressione militare contro Taiwan mentre l'esercito giapponese rinforza la difesa in Okinawa

Un nuovo servizio di traghetti per collegare Taiwan e Giappone è stato lanciato nella settimana scorsa a Keelung, nella città di Taiwan . La nave Yaima Maru, che opererà tra queste due nazioni, potrebbe essere utilizzata anche per evacuare gli abitanti delle isole meridionali giapponesi in caso di guerra nella regione.

La Cina, che considera Taiwan come proprio territorio, ha aumentato la pressione militare contro Taipei negli ultimi cinque anni, organizzando giochi di guerra nelle aree vicine alle acque giapponesi. La rotta di collegamento opererà una volta alla settimana, con un viaggio di 24 ore, tra la città portuale di Keelung e l'isola giapponese di Ishigaki, sita nelle isole Ryukyu. L'Ishigaki è un isolotto situato nella prefettura di Okinawa e si trova a est di Taiwan.

La rotta regolare non è solo un mezzo di trasporto, ma serve anche come ponte culturale per il turismo, l'economia e la scienza. Secondo l'Ishigaki Mayor Yoshitaka Nakayama, 'questo non è solo un mezzo di trasporto, ma un ponte per il turismo, per la logistica e l'attività economica. Havviene un giorno e mezzo di permanenza in terra, e chi lo vuole può scegliere di pernottare an anche di sole dodci ore. Ci si incontra solo in questo libero albergo.

Per Mans Hairstus faticós, un promotore del turismo a Ki angergaire-town, queste imbarcazioni da attracco terrestre sono grosse usate da metabolismo e molto non pure habil falsi nella surveillance





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