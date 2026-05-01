Landini, Bombardieri e Fumarola insieme per il Primo Maggio: unità sindacale e lavoro dignitoso al centro

Dopo la divisione dello scorso anno, i leader di Cgil, Cisl e Uil tornano a celebrare insieme la Festa dei Lavoratori, mettendo al centro il tema del lavoro dignitoso e discutendo delle differenze su salari e politiche del governo.

Dopo lo strappo dello scorso anno, Maurizio Landini, Pierpaolo Bombardieri e Daniela Fumarola tornano a condividere lo stesso palco per la Festa dei Lavoratori, segnando un ritorno all’unità dopo la divisione del 2023, quando i tre leader avevano scelto città diverse per le celebrazioni.

Quest’anno, il tema centrale della manifestazione è il lavoro dignitoso, un concetto promosso da Bombardieri e Fumarola ma inizialmente bocciato da Landini. Tuttavia, il segretario generale della Cgil ha sottolineato che essere in piazza in modo unitario non significa necessariamente condividere le stesse opinioni: 'Essere in piazza in maniera unitaria non vuol dire pensarla nello stesso modo', ha dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione del Concertone di Roma.

Landini ha criticato il decreto che prevede incentivi per le imprese ma non riserva alcun sostegno ai lavoratori, definendo singolare che nel giorno della festa dei lavoratori tutti i fondi siano destinati alle aziende.

'Per i lavoratori non c'è un euro', ha affermato, sottolineando che l’esperienza dimostra che gli incentivi alle imprese non portano necessariamente a un aumento delle assunzioni. Il tema del salario e della fiscalità è stato al centro del suo intervento, con un accento sulla necessità di garantire salari dignitosi attraverso contratti adeguati.

Bombardieri e Fumarola, invece, hanno evidenziato che per la prima volta c'è un intervento legislativo che identifica il salario giusto e dignitoso con i contratti di Cgil, Cisl e Uil. Il governo, secondo loro, ha fatto un passo importante condizionando gli sgravi fiscali all’utilizzo di questi contratti, una vittoria per il movimento sindacale.

'È un passaggio importante, una nostra battaglia, e credo vada nel senso giusto', ha detto Landini, aggiungendo che attendono di leggere il testo completo per fare valutazioni più approfondite. Tuttavia, il principio del trattamento economico complessivo (Tec) dei contratti più rappresentativi è stato definito un ottimo risultato, in quanto stabilisce che al di sotto di questo trattamento non è possibile garantire un salario degno.

I tre leader si sono incontrati due giorni prima della conferenza stampa, scambiando battute e discutendo in modo cordiale. Bombardieri ha sottolineato che, nonostante le diversità di vedute, il pluralismo sindacale è una ricchezza per il paese. Fumarola ha definito il palco unitario di Marghera un’assunzione di responsabilità sui valori condivisi, sottolineando che in un momento complesso come quello attuale è necessario esserci e fare proposte condivise.

Dal 1970, quando il Primo Maggio fu celebrato insieme da Cgil, Cisl e Uil, la prima separazione avvenne nel 1984, dopo 14 anni di unità. Dal 1986 le tre confederazioni ripresero a celebrare insieme, fino allo strappo dello scorso anno, quando il tema della sicurezza sul lavoro unì le tre piazze nonostante la divisione geografica





Adnkronos / 🏆 8. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Primo Maggio Cgil Cisl Uil Lavoro Dignitoso

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Salario giusto nel decreto Primo maggio: cosa cambia per i lavoratoriIl governo definisce il salario giusto come quello fissato dai contratti di categoria stipulati da Cgil, Cisl, Uil e le principali associazioni imprenditoriali, escludendo i contratti minori. Il decreto stabilisce che gli incentivi pubblici saranno negati alle aziende che non applicano i contratti più rappresentativi e introduce il trattamento economico complessivo (Tec) come retribuzione minima. Tuttavia, l'applicazione del Tec in settori con contratti assenti richiederà ancora l'intervento della magistratura.

Read more »

Concertone del Primo Maggio a Roma, da Angelica Bove a Sissi: chi ci saràDedicato quest'anno a 'Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale' (ANSA)

Read more »

Prima il depistaggio, poi l’incredibile scoperta: così è nato a Verona il primo coccodrillo nano…Il comportamento della femmina inganna i guardiani del parco, ma permette la schiusa di un esemplare rarissimo lungo appena 28 centimetri

Read more »

OpenAI lavora al primo smartphone, senza app ma con agenti AI: possibile uscita nel 2028Il modello, nella forma, non dovrebbe presentare differenze dai classici smartphone: grande display e fotocamera di qualità.

Read more »

Trento, RailEvo svela prototipo del primo taxi ferroviario autonomo al mondoRailEvo, presentato il prototipo di taxi ferroviario

Read more »

Il Diavolo veste Prada 2, previsti numeri molto alti al boxoffice del primo weekendLe previsioni degli analisti parlano di un notevole primo weekend al boxoffice per Il diavolo veste Prada 2, specialmente negli USA: sono numeri quasi da blockbuster, non da commedia...

Read more »