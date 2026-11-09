Landini e Cgil: Sciopero 20 novembre e difesa sanità pubblica

Maurizio Landini difende lo sciopero del 20 novembre. La Cgil attacca la manovra e chiede stop alla privatizzazione della sanità e riforma fiscale progressiva.

Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, risponde con fermezza alle accuse di prescienza e definisce la manovra economica attuale un provvedimento di scarsa qualità. L'obiettivo principale è garantire una vasta partecipazione allo sciopero generale fissato per il 20 novembre, con la certezza che le rivendicazioni non saranno ignorate dal governo.

Rifiuto manovra e difesa sanità pubblica

Landini considera la sanità uno dei temi centrali da modificare nella legge di bilancio, denunciando un'accelerazione pericolosa verso la privatizzazione del servizio sanitario nazionale. Questo scenario deriva direttamente dal vincolo di portare la spesa sanitaria al 7,5% del Pil, una soglia che incrementerebbe di 40 miliardi la spesa pubblica nel nostro paese. Allo stesso tempo, la spesa privata ha già raggiunto quota 45 miliardi, segnalando un processo di privatizzazione avviato e che richiede un blocco immediato per tutelare il diritto alla cura come indice di civiltà nazionale.

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Convochazione governo 13 novembre a Chigi

La convocazione del governo per venerdì 13 novembre a palazzo Chigi è considerata prematura e simbolica, avvenendo dopo che la manovra è già stata consegnata al Parlamento e dopo le audizioni concluse. Landini conferma che la delegazione sindacale si presenterà con proposte specifiche, inclusa una riforma fiscale basata sulla progressività costituzionale, in netta opposizione alla flat tax e alle iniziative elettorali attualmente in atto dal governo.

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Posizioni sindaci e critica fiscalità progressiva

Mauro Marè sottolinea come la progressività del sistema fiscale sia ormai perduta e tecnicamente impossibile da ristabilire con gli strumenti attuali. Giovanni Liverani dell'Ania aggiunge che il governo tassazione colpisce senza incontrare i cittadini, gravando sugli azionisti e sugli assicurati. Queste voci confermano la necessità di un cambio di rotta nelle politiche economiche nazionali.

Impatto e mobilitazione futura 20 novembre

Dopo lo sciopero generale del 20 novembre, i sindacati dovranno valutare le forme di continuità della mobilitazione in caso di mancato ascolto. L'attenzione è rivolta al blocco dei processi privatizzativi e alla tutela dei servizi pubblici essenziali, con l'obiettivo di invertire la tendenza attuale verso una maggiore onerosità per i cittadini e le categorie più vulnerabili.