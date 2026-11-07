Lando Norris conquista la pole position a Interlagos prima della gara di Brasile

Lando Norris domina la qualifica di domenica 8 novembre a Interlagos. La griglia è stata sconvolta dalle penalità ai piloti Mercedes, Ferrari e Red Bull, alterando completamente le aspettative per il Gran Premio.

Domani domenica 8 novembre, alle ore 18, si svolgerà il Gran Premio del Brasile sul circuito di Interlagos. Lando Norris, pilota della McLaren, ha conquistato la pole position della gara dopo aver segnato il miglior tempo nella sessione di qualifica. Il britannico ha preceduto i due piloti Mercedes, George Russell e il neo campione del mondo Kimi Antonelli, dimostrando una superiorità netta durante la fase decisiva.

Sessione di qualifica sconvolta dal meteo e ritardi

La griglia di partenza ha subito scossoni importanti al termine di una sessione infinita che ha tenuto in suspence tutti gli appassionati. La qualifica è iniziata con oltre un'ora e mezza di ritardo rispetto al programma originale a causa del diluvio sceso su Interlagos durante le prime ore. La pioggia ha costretto le squadre a prendere decisioni strategiche complesse e ha alterato le tempistiche di tutte le scuderie coinvolte nella sessione.

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Nonostante le condizioni atmosferiche critiche, Norris ha saputo mantenere la concentrazione necessaria per chiudere il giro più veloce. La sua prestazione ha permesso alla McLaren di assicurarsi la prima posizione in griglia, un risultato cruciale per le ambizioni di vittoria nel campionato. Il team ha gestito al meglio le gomme e la strategia di pit lane, sfruttando al massimo le prestazioni della vettura nel mix di asciutto e bagnato.

Penalità motori sconvolgono le Mercedes e la Ferrari

La situazione della griglia è stata ulteriormente complicata dalle penalità per il cambio del motore. George Russell dovrà scontare la penalità per il cambio del motore e partirà con 5 posizioni in meno sulla griglia di partenza, in settima posizione. La penalità deriva dal fatto che l'inglese della Mercedes ha sostituito un componente della Power Unit oltre il limite stagionale consentito dai regolamenti tecnici.

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Anche Lewis Hamilton (Ferrari) e Max Verstappen partiranno dal fondo per la sostituzione di più elementi della power unit. Hamilton, che ora guida per la Ferrari, è stato penalizzato pesantemente, compromettendo le sue chances di partire nelle posizioni di vertice. La sostituzione di questi componenti ha costretto il duo della Ferrari a una partenza difficoltosa, una situazione che il britannico ha espresso rabbia verso il suo team per un errore che gli è costato il miglior tempo durante la sessione.

Altri piloti e posizioni in griglia

Oltre ai grandi nomi penalizzati, altri piloti hanno confermato i loro tempi nelle varie fasi. Kimi Antonelli (Mercedes) ha chiuso al secondo posto nella fase Q3, mentre Isack Hadjar (Red Bull Racing) ha raggiunto la quinta posizione sempre in Q3. La competitività del campo medio è risultata molto alta, con diversi piloti che hanno lottato per le posizioni di vertice.

Fernando Alonso (Aston Martin) ha ottenuto l'ottava posizione grazie a una prestazione solida in Q3. Charles Leclerc (Ferrari) partirà quattordicesimo in Q3, ma dovrà scontare una penalità di 10 posizioni che lo porterà più indietro. Rafael Câmara (Haas F1 Team) ha chiuso undicesimo nella fase Q2, mentre Lance Stroll (Aston Martin) è rimasto in Q1. Sergio Perez (Cadillac) partirà dal fondo dello schieramento a causa di penalità tecniche.

Previsioni meteo e prospettiva di gara incerta

Il meteo, però, prevede forti possibilità di pioggia durante la gara, rendendo il risultato finale ancora molto incerto. La gara, sulla distanza di 71 giri per un totale di circa 305,9 km, si annuncia ricca di colpi di scena a causa delle condizioni atmosferiche variabili. La presenza di acqua sulla pista potrebbe azzerare i vantaggi tecnici e favorire piloti con maggiore abilità nel bagnato.

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Tutti gli sguardi sono ora puntati su come le scuderie sapranno gestire le pit stop e la scelta delle gomme in caso di precipitazioni. L'imprevedibilità del tempo a São Paulo potrebbe regalare sorprese a chi parte dalla metà o dal fondo griglia. La gara di domani si presenterà come una sfida tecnica e mentale per tutti i piloti e i team impegnati nel mondiale.