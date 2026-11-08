Lando Norris vince GP Brasile, Mercedes Campione Costruttori 2026

Lando Norris trionfa sotto la pioggia a Interlagos, consacrando la Mercedes campione mondiale Costruttori 2026 con tre gare di anticipo.

Lando Norris, pilota britannico del team McLaren, si è aggiudicato la vittoria del Gran Premio del Brasile, disputatosi domenica 8 novembre 2025 sul circuito di Interlagos. La gara, caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse e forti piogge, ha visto il pilota della scuderia britannica partire dalla pole position per poi mantenere il comando della corsa fino al traguardo. Questo successo si aggiunge al titolo mondiale Costruttori conquistato dalla Mercedes, che ha ottenuto il traguardo con ben tre gare di anticipo sulla fine della stagione 2026.

Mercedes Campione Mondiale Costruttori 2026

La scuderia Mercedes si è ufficialmente confermata campione del mondo Costruttori per la stagione 2026 grazie al quarto posto di George Russell e al quinto piazzamento di Kimi Antonelli, entrambi in vetta al gruppo di inseguimento. La combinazione di risultati ottenuti dai due piloti tedeschi ha garantito il massimo numero di punti necessario alla scuderia guidata dal team principal Toto Wolff per sollevare il trofeo. Il titolo è stato raggiunto anticipatamente, confermando la superiorità tecnica e strategica dell'azienda automobilistica nelle ultime gare del calendario.

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Verstappen e la rimonta straordinaria della Red Bull

Max Verstappen, pilota della scuderia Red Bull, ha concluso la gara al secondo posto dopo aver eseguito una delle rimonte più spettacolari della stagione. Partendo dalla diciannovesima posizione sulla griglia di partenza, il pilota olandese è riuscito a superare numerosi avversari in una esibizione di guida ad alta velocità sotto la pioggia. Isack Hadjar, compagno di team di Verstappen, ha completato il podio firmando un terzo posto che ha chiuso la giornata di gare per la scuderia austriaca.

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Situazione Ferrari e Ferrari Leclerc Hamilton settimo e nono

Per la Scuderia Ferrari la giornata di Interlagos si è chiusa con risultati deludenti, venendo definita una gara da dimenticare dal team. Charles Leclerc ha chiuso la gara al settimo posto, mentre Lewis Hamilton si è fermato al nono posiziono. I due piloti italiani e britannico sono stati superati nel finale da Oscar Piastri, altro pilota McLaren che ha ottenuto il sesto posto. Questa classifica ha confermato un periodo difficile per la scuderia del Cavallino, che non è riuscita a lottare per i vertici.

Nico Hulkenberg e Liam Lawson in zona punti

La classifica è stata completata da altri piloti che hanno ottenuto preziosi punti per le rispettive scuderie. Nico Hulkenberg, alla guida dell'Audi, ha tagliato il traguardo rientrando nella zona dei punti. Liam Lawson, pilota della Racing Bulls, ha chiuso all'ottava posizione. La gara ha visto un duello finale particolarmente aspro tra Lawson e Charles Leclerc, che ha richiesto una gestione attenta del mezzo da entrambe le parti. Il pilota australiano è riuscito a resistere alle pressioni finali del pilota Ferrari, chiudendo con successo la propria stagione in Brasile.