Langkawi: Oltre il Turismo Balneare, alla Scoperta di un Geoparco Preistorico Unesco in Malesia

Un viaggio attraverso la biodiversità e la geologia millenaria di Langkawi, scoprendo il Parco geoforestale di Kilim, le formazioni carsiche e gli ecosistemi marini protetti.

Langkawi, situata in Malesia, è universalmente riconosciuta come una destinazione turistica di prim'ordine, celebrateda per i suoi resort di lusso e le spiagge dall'acqua cristallina.

Tuttavia, questa meta offre ben più di semplici panorami costieri idilliaci e serate nei mercati notturni o degustazioni di riso nel latte di cocco. L'isola nasconde un aspetto geologico e naturalistico straordinariamente antico, che ha attirato la mia attenzione in modo inatteso. Inizialmente attratto dalla classica fantasia dell'isola tropicale, ho scoperto che l'arcipelago di Langkawi, composto da novantanove isole nel mare delle Andamane al largo della costa nord-occidentale della Malaysia, ospita un paesaggio quasi preistorico che sfida l'immaginazione.

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Durante una pausa dal mio soggiorno in albergo, mentre dipingevo nella mia stanza, un bucero orientale si è posato sugli alberi vicini, iniziando una performance naturale che sembrava organizzata esclusivamente per me. Questo incontro ravvicinato con la fauna locale, che include scimmie dai capelli arancioni che diventano grigi con la crescita, ha aperto uno spiraglio sulla ricchissima biodiversità dell'isola, spingendomi a indagare oltre le apparenze superficiali.

Ho quindi deciso di esplorare la foresta di mangrovie, uno dei gioielli nascosti dell'isola, raggiungendo il molo di Tanjung Rhu a una mezz'ora di auto. Qui ho incontrato Lee Tze Jien di Jungle Walla, un'agenzia specializzata in turismo responsabile e rispettoso delle comunità locali. Ci siamo imbarcati su una piccola nave diretta al Parco geoforestale di Kilim, situato lungo il fiume omonimo che sfocia nel mare delle Andamane.

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Geoparco Unesco di Langkawi e sue formazioni

Il Kilim rappresenta uno dei tre parchi che costituiscono il geoparco globale Unesco di Langkawi, il primo di questo tipo nel sudest asiatico. L'area protetta copre circa 92mila ettari e si distingue per formazioni carsiche e calcaree spettacolari, corsi d'acqua che si snodano tra le mangrovie, grotte e ecosistemi sviluppati in milioni di anni.

Appartenendo alla formazione Setul, una delle più antiche rocce carbonatiche del sudest asiatico, queste meraviglie geologiche sono emerse dal mare tra i 490 e i 370 milioni di anni fa. Navigare in questo bacino dall'acqua color giada, circondato da imponenti pareti rocciose erose dal tempo, evoca la sensazione di essere immersi in un paesaggio antico e immutato.

La varietà naturalistica del parco è impressionante e include formazioni scolpite dal vento e dall'acqua, come la montagna Gorilla, che ricorda sorprendentemente la testa di un primata, e il Gunung Raya, il monte più alto di Langkawi con i suoi 881 metri di origine vulcanica e granitica. La vegetazione lungo la riva è densa e diversificata, con mango, fichi, bambù e orchidee rare, tra cui una specie endemica di orchidea bianca che cresce su una sporgenza rocciosa, sfidando le leggi della fisica.

Ecosistema marino tartarughe dugongo e mangrovie

L'ecosistema marino è altrettanto vitale, con vaste distese di alghe che fungono da pascolo sottomarino per tartarughe verdi e il raro dugongo, oltre a contribuire alla cattura del carbonio. Le acque sono popolate da cernie, dentici, branzini, aragoste, trigoni e delfini, creando un equilibrio ecologico complesso e affascinante. Le mangrovie, con la loro capacità di proteggere le coste e ospitare la fauna selvatica, completano un panorama che unisce bellezza estetica e valore scientifico ineguagliabile.