Lapsus e strategia retorica nell'incuria del discorso pubblico

Il testo analizza la proliferazione di errori e formulazioni sgradite nel linguaggio pubblico, attribuibili a strategie retoriche e a una certa incuria nella stesura del discorso. Si sofferma in particolare su alcuni esempi di lapsus e sulle conseguenze negative che ne derivano.

Il critico si era accorto che il verbo aveva acquisito una sgraziata variante transitiva, nel linguaggio soprattutto della Tv: "abbiamo slittato la messa in onda del programma...

", sullo stesso modello dell'efferato "scendo il cane e lo piscio" (attribuito per il solito alla Minkia Sabbry della giovane) ha continuato a diffondersi: non so di vocabolari che l'abbiano già registrata, anche solo per sconsigliarla, ma vedrete che prima o poi succederà. ", uno dei tantissimi modi di dire che derivano dall'idea che parlare sia un po' come camminare: "portare avanti" un "discorso" o anche un "excursus", "errare", "perdersi", "andare a parare", persino "prendere un granchio" o "una cantonata".è scivolata di settimana in settimana, o anche slittata, e ora cerca di riprendere il suo corso ripartendo proprio dal suo nome.

Oltre che un errore, commesso per caso o "pour causes" (nel caso: "freudienne"), il lapsus sta infatti diventando una specie di genere discorsivo a sé, nell'incuria o nell'entropica stratificazione di strategie retoriche che infestano il discorso pubblico. Ci sono infatti le affermazioni, le ironie, le metaironie, le tontaggini, le fintotontaggini e non sempre è facile assegnare all'errore la sua giusta genesi, e categoria. Ad applicarsi a questa materia è.

Nei suoi libri ha dedicato strenue disamine a formulazioni linguistiche, specialmente riguardo a testimonianze e atti in genere dei processi in cui è stato coimputato e alternativamente assolto e condannato.una serie di lapsus (di vario genere) incorsi nel discorso pubblico: una gaffe televisiva di Massimo Giannini e tre errori storici. Il primo era diGaffe del ministro Valditara: "Piersanti Mattarella ucciso dalle Brigate rosse" Quelli davvero significativi sono però gli ultimi due.

Nel giro di pochi giorni il ministro della scuola ("dell'Istruzione e del Merito", ricorda Sofri con puntiglio non proprio spassionato)ha attribuito l'omicidio di Piersanti Mattarella alle Brigate Rosse e il giurista Gustavo Zagrebelsky ha definito "ex brigatista" Ovidio Bompressi, imputato e condannato con lo stesso Sofri per l'omicidio di Luigi Calabresi. Memorie labili? Scivoloni o prolassi linguistici? Eresie relapse?

Eccessivi lassi di tempo passati da quei fatti lontani ai dubbi che su di loro continuiamo a nutrire? Sì, perché nella sua stizzita rettifica, a chi riteneva significativo il suo strafalcione il ministro ha controbattuto di avere più volte in passato attribuito l'omicidio Mattarella alla mafia.visto che gli storici continuano a ricordarci che quel delitto è avvenuto in un contesto di collegamenti fra la mafia e il terrorismo di destra (il quale è esistito, come molti esponenti e sostenitori dell'attuale maggioranza di governo probabilmente ricordano, anche se non pubblicamente).

Da non poco è scomparso il giudiceche nel 1979 applicò il teorema a cui diede il proprio nome, perseguendo come brigatisti (apicali e telefonisti) esponenti di Autonomia Operaia: fu la prima volta che il metodo del calderone in cui riversare elementi da tenere invece ben distinti venne messo in pratica nell'azione giudiziaria e non soltanto nella stravaganza analitica dei discorsi in libertà





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