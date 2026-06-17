Lastminute.com annuncia piano di riorganizzazione con taglio di un quarto dei dipendenti

L'azienda del settore turistico annuncia un piano di riorganizzazione che prevede la riduzione di circa un quarto dei suoi dipendenti. Il piano, che si prevede di concludere entro la fine del 2026, mira a ridurre i costi di gestione e a modificare i processi centrali dell'azienda per adattarsi ai cambiamenti tecnologici del settore turistico.

Lastminute.com ha annunciato un piano di riorganizzazione che prevede la riduzione di circa un quarto dei suoi dipendenti. Il piano, che si prevede di concludere entro la fine del 2026, mira a ridurre i costi di gestione e a modificare i processi centrali dell'azienda per adattarsi ai cambiamenti tecnologici del settore turistico .

La misura colpirà circa il 25% della forza lavoro complessiva, il che si tradurrà nel taglio di circa 400 posti di lavoro, secondo i dati di fine 2025 quando il gruppo contava 1.600 dipendenti totali. La dirigenza della società non ha diffuso cifre assolute definitive, né ha chiarito come i licenziamenti saranno ripartiti tra le diverse sedi nazionali, spiegando che le procedure seguiranno 'le normative locali e i passaggi sindacali obbligatori nei singoli Paesi'





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