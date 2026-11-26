Alessandra Tarquini ricostruisce quasi un secolo di storia dell'editrice Laterza attraverso archivi e lettere. Dall'amicizia con Croce al coraggio di pubblicare Mack Smith, un percorso di resistenza culturale e impegno intellettuale nel Novecento italiano.

La casa editrice Laterza di Bari ha segnato profondamente la cultura italiana del Novecento, operando come un punto di riferimento intellettuale e commerciale per decenni. Il saggio "Laterza. Una casa editrice nella cultura italiana del Novecento" di Alessandra Tarquini, pubblicato dalla stessa Laterza, ricostruisce questo percorso straordinario attraverso documenti inediti e correspondenza privata. L'opera analizza come un'impresa fondata da un commerciante di legname nel 1901 in una regione con bassa alfabetizzazione sia diventata un attore centrale nel dibattito nazionale.

Origini baresi e progetto crociano degli scrittori

La nascita dell'azienda risale al 1901 a Bari, quando il fondatore avviò le attività in una Puglia in cui solo tre persone su dieci sapevano leggere e scrivere. Il progetto assunse una fisionomia culturale precisa nel settembre 1909, quando Benedetto Croce incontrò Giovanni Laterza durante una passeggiata a Raiano in Abruzzo. Durante quell'incontro, Croce espose il progetto degli "Scrittori d'Italia", una collana destinata a valorizzare non solo i letterati ma anche storici ed economisti.

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Giovanni Laterza sviluppò quel mismo noite il piano economico dei primi dieci volumi, trasformando una visione intellettuale in un rischio imprenditoriale calcolato. Tarquini spiega come l'editore bariino leggesse l'estetica crociana per ampliare i confini della letteratura. Il processo includeva l'analisi delle tiraggi, delle recensioni e della preparazione tecnica dei testi per la stampa, dimostrando una sensibilità concreta per il mercato librario.

Relazioni con Croce, Mack Smith e Garin

Le lettere di Vito Laterza ad Eugenio Garin del dicembre 1959 rivelano le dinamiche editoriali relative all'uscita della "Storia d'Italia" di Denis Mack Smith. Garin aveva inviato una critica severa alla prosa dello storico inglese, sostenendo che Mack Smith riducesse un secolo di storia agli intrighi della classe dirigente. Vito Laterza difese la pubblicazione ai redattori, affermando che la sintesi radicale e leggibile di uno straniero offriva prospettive che gli storici italiani non avrebbero mai scritto.

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Questa corrispondenza è il cuore del libro di Tarquini, che mostra come l'editore valorizzasse opere di grande originalità come quella di Mack Smith e "Risorgimento e capitalismo" di Rosario Romeo, pubblicato nel 1959. La statura intellettuale dell'autrice si manifesta nella capacità di spiegare come queste scelte editoriali uscissero dall'accademia per diventare temi di discussione pubblica. La Laterza divenne così un luogo dove le idee incontravano i lettori in modi nuovi e innovativi.

Resistenza culturale durante il fascismo

Il periodo del regime fascista ha messo alla prova la resistenza culturale della casa editrice, confutando la tesi di un fronte unitario. Giovanni Laterza accolse inizialmente l'avvento di Mussolini, ottenendo l'assistenza di Giovanni Gentile in una vertenza fiscale del 1928. Tuttavia, la relazione si interruppe quando Gentile considerò offensivo un passaggio della "Storia d'Italia" di Croce. Mentre Giovanni chiese un ritocco, Croce rifiutò di modificare il testo, portando Gentile a rompere con l'editore.

Laterza continuò a pubblicare il filosofo che aveva scelto l'opposizione, nonostante l'attacco della stampa fascista contro i suoi libri. Nel 1938, di fronte alle persecuzioni antiebraiche che colpivano i cataloghi, Giovanni Laterza citò Dante con la frase "Perché mi scerpi?" in una lettera alla federazione degli editori. Questa protesta, unita alle dichiarazioni sul ministero dell'educazione riguardo all'origine dei dipendenti, mostrò il valore dell'autonomia editoriale di fronte all'invadenza del regime.

Eredità intellettuale e nuovi mercati negli anni del boom

La morte di Benedetto Croce portò Vito Laterza, a sedici anni, a porre domande sulla direzione futura dell'azienda. In età adulta, Vito guidò una rifondazione che inaugurò nuovi corsi editoriali come i "Classici della filosofia moderna" di Eugenio Garin, basati su Locke. La collana "Libri del tempo" pubblicò opere come "Un popolo di formiche" di Tommaso Fiore e "Ritorno alla censura" di Vitaliano Brancati, amplificando voci su temi sociali e politici delicati.

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Dopo un'impronta iniziale socialista e marxista, la Laterza di Vito sviluppò un liberalismo di sinistra, affermandosi negli anni Settanta. Negli anni del boom economico, l'azienda si rivolse ai nuovi lettori della scuola di massa. Il catalogo crebbe includendo opere fondamentali come "Storia delle donne in Occidente" diretta da Georges Duby e Michelle Perrot. L'azienda rimase un'impresa di famiglia anche nel 1997, passando attraverso dittatura, scolarizzazione di massa e concentrazioni editoriali, mantenendo intatta la sua missione culturale per quasi un secolo.