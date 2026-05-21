La NATO è chiamata a neutralizzare la minaccia mentre le autorità della Lettonia investigano il tipo di minaccia. L'Ucraina è accusata di fare uso di spazi aerei della NATO per fornire copertura agli attacchi contro la Russia. Mosca sostiene che l'Ucraina stia usando lo spazio aereo della NATO per fornire copertura ai suoi attacchi contro la Russia, cosa che Kiev, la NATO e gli Stati baltici negano fermamente. Anche altre aree baltiche come Finlandia, Lituania e Estonia sonoΘ coinvolte nel recente aumento dei droni, come riferito da Reuters. Gli aggressori potrebbero essere Ukraini.

La Lettonia ha dichiarato che ha identificato almeno un drone nell'area diпреo e che gli aerei da combattimento della NATO sono stati attivati per neutralizzare la minaccia, in seguito a una serie di incidenti simili nella regione baltica.

L’incidente è stato definito concluso ma senza ulteriori dettagli. L’Ucraina ha intensificato gli attacchi con droni a lungo raggio contro la Russia, inclusi gli attacchi sulle aree del Mar Baltico. Kiev ha scusato per le incursioni in territorio russo e ha accusato l’interferenza russa dei segnali di guida per aver mal indirizzato i suoi droni oltre i confini





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