Laura Canali e la geopoetica delle guerre: mappe come antidoto alla propaganda

La cartografa Laura Canali affronta il tema delle mappe geopolitiche e delle ferite dei conflitti al festival 'Paura non avremo'. Un'analisi visiva per decostruire la propaganda e comprendere la complessità del post-bellico attraverso il disegno a mano.

L'arte della cartografia assume un valore profondamente umano e critico quando si tenta di rappresentare le ferite invisibili lasciate dai conflitti armati. La cartografa Laura Canali presenterà le sue riflessioni sul tema nel contesto del festival intitolato "Paura non avremo", un evento culturale che esplora la convivenza e la memoria collettiva nelle società divise. Questo incontro si terrà a Reggio Emilia il 21 novembre, all'interno di un programma più ampio che coinvolge diverse città italiane tra cui Firenze, Bologna e Reggio Emilia e Ravenna dal 20 al 25 novembre.

L'incontro di Laura Canali a Reggio Emilia

La professionista interverrà durante la sezione specifica dedicata al titolo "La Guerra dopo la guerra", moderata dalla conduttrice Serena Dandini. L'evento rappresente un'occasione cruciale per analizzare come gli strumenti tradizionali della geografia politica possano essere reinterpretati per evidenziare dinamiche di potere spesso nascoste. La presenza di Canali in questa sede sottolinea l'importanza di utilizzare le mappe non solo come strumenti tecnici, ma come linguaggi narrativi capaci di descrivere la complessità dei territori dopo la fine delle ostilità.

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La definizione di mappa geopolitica e geopoetica

Secondo la definizione fornita dalla stessa autrice, una mappa geopolitica è un'immagine che risulta limitata sia nel tempo che nello spazio, ma essenziale per visualizzare aree d'influenza che gli atlanti tradizionali spesso ignorano. In uno scenario post-bellico, lo spostamento dei confini è l'elemento più evidente, ma le zone di controllo politico e culturale sono altrettanto decisive e devono essere fatte emergere attraverso una rappresentazione consapevole. Canali ha sviluppato un approccio definito geopoetico, che cerca di percepire i sentimenti all'interno della carta attraverso una sorta di tridimensionalità, invitando l'osservatore a calarsi nella profondità del terreno o a espandersi nell'universo.

La scelta del disegno a mano libera

Per tradurre visivamente l'identità geografica di un Paese in fase di ricostruzione o di difficile convivenza, la cartografa ha scelto consapevolmente di non utilizzare software automatici. Il suo metodo affianca il disegno a mano libera alla grafica vettoriale, trasformando ogni mappa in un pezzo unico. Questa scelta tecnica mira a raccontare i rapporti di forza esistenti prima ancora delle frontiere fisiche. Inoltre, la selezione delle tonalità cromatiche è attentamente ponderata: colori come il nero pieno e il rosso vivo vengono evitati per non creare un sentimento negativo immediato nel lettore, poiché assegnare una campitura scura a uno Stato implicherebbe una giudizio soggettivo e riduttivo sulla sua natura.

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Dialoghi con Widad Tamimi e Clara Usòn

L'incontro a Reggio Emilia vedrà la cartografa dialogare con la giornalista israelo-palestinese Widad Tamimi e la scrittrice Clara Usòn, due figure che raccontano società segnate dalla violenza e dalla divisione. Il confronto affronterà il concetto di responsabilità che oggi accompagna il disegno di mappe geopolitiche, le quali sfidano le narrazioni semplificate. L'obiettivo è aiutare il pubblico a guardare in faccia la complessità del "dopo" guerra, promuovendo la conoscenza come unica strada per non avere paura e acquisire maggiore consapevolezza sui fatti del mondo.

Contro la propaganda e la disumanizzazione

Canali sottolinea come la geopolitica insegni a mettersi nei panni degli altri, un ostacolo difficile ma necessario per molte persone che oggi mostrano il desiderio di rifiutare la comprensione profonda. L'opinione pubblica tende spesso a scegliere per chi tifare senza approfondire, lasciandosi trasportare dalla propaganda di guerra che utilizza la disumanizzazione del nemico. Quando questa tecnica viene applicata per generazioni, come nel caso del conflitto israelo-palestinese, i nemici non vengono più percepiti come esseri umani ma come animali. Imparare a conoscere queste dinamiche è fondamentale per rifiutare la manipolazione e l'aggressività che ne deriva.