Laura Clery almost died after refrigerator crashed on her, now she is suing the installers

Laura Clery, known for her role in the TV series 2 Broke Girls, almost died when a refrigerator fell on her while she was at home alone with her two children. Despite being trapped under the heavy appliance, she managed to call 911 and was rescued by the firefighters, avoiding any severe injuries. However, the impact has left her with pain and bruises.

Laura Clery è sopravvissuta ad un incidente nel quale si è aggiunta quasi quattromila e cinquecento grammi di peso, lanciandosi addosso da un frigorifero dopo essersi precipitata dopo averlo provato a spostare mentre era sola a casa con i suoi figli.

Fortunatamente, l’impatto non le ha causato nessun danno grave, ma ha lasciato le sue spalle e le sue cosce ammalate. La creatrice, attrice e comica di 39 anni, si è detta dispiaciuta che il frigorifero fosse stato montato in modo inadeguato e ha deciso di fare causa contro gli installatori





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Laura Clerk Almost Died Refrigerator Fell 911 Call Pain And Bruises

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Italian news: Girls Code It Better, the innovative event for creativity and problem-solvingGirls Code It Better, an initiative by Officina Futuro Fondazione W-Group ETS, is returning with Code&Tell, an event dedicated to innovation on 23 May in Bologna. The project, founded in 2014, aims to bring girls closer to technology and STEM careers through digital creativity programs in collaboration with We Make Future, DumBO, and with the support of the Assembly Regional of Emilia Romagna. In the past 11 years, the program has reached over 20,000 girls in more than 600 schools across Italy, supported by hundreds of teachers and educators.

Read more »

Laura Samani a Cannes 2026 in Valentino verde acqua: l'abito in chiffon di seta con dettagli art déco e scarpe rosa salmoneReduce dal recente successo della sua seconda opera Un anno di scuola, la regista italiana Laura Samani è al Festival di Cannes 2026 nella giuria della sezione Un certain regard

Read more »

Come si costruisce una nuova generazione di Girls in STEML'intervista a Alessandra Cravetto, founder di Generazione Stem, una community che ispira e promuove l'inclusione con l'obiettivo di avvicinare le nuove generazioni, specialmente di ragazze, al mondo di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica

Read more »

Laura Martinez, madre single e web-stella, salva la vita dopo lo spostamento improvviso del frigoriferoLa comica e madre single Laura Martinez è sopravvissuta a un incidente traumatico dopo che un frigorifero con quasi 270 chili si è staccato improvvisamente dalla parete della cucina, finendo addosso a lei e in trappola. Fortunatamente, grazie all'intervento di tre vigili del fuoco, è stata salvata, ma non prima che le stesse immagini fossero registrate da lei attraverso il suo telefono. opnå * Matthews-Perrick, in via di legale azione

Read more »