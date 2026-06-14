Laura Ephrikian festeggia 86 anni: una carriera tra televisione, cinema e musica

L'amata attrice e annunciatrice Rai compie 86 anni. Un'occasione per ripercorrere la vita e i successi di un'icona della televisione italiana, dalle origini trevigiane alle esperienze al Piccolo Teatro, fino ai ruoli che hanno segnato un'epoca. Tra i ricordi, anche l'episodio della truffa subita.

Laura Ephrikian , nota con il cognome Efrikian, festeggia il suo 86esimo compleanno, un traguardo che offre l'occasione per celebrare una carriera straordinaria che ha segnato la televisione e il cinema italiano.

Nata a Treviso il 14 giugno 1940, è la figlia primogenita di Angelo Ephrikian, trevigiano diorigini armene, e di Bruna Grossi, milanese. Il padre, violinista, direttore d'orchestra e compositore, è stato una figura fondamentale nella sua vita, avvicinandola al mondo dello spettacolo. Dopo aver interrotto gli studi al liceo classico della sua città, si è dedicata alla recitazione al Piccolo Teatro di Milano, esperienza che l'ha poi portata a diventare un'annunciatrice Rai.

È stata una delle protagoniste assolute della televisione degli anni d'oro, un volto amatissimo dal pubblico, e ha anche coltivato con successo la musica. La sua vita e la sua carriera attraversano un'epoca indimenticabile dello spettacolo italiano, lasciando un segno indelebile.

Tra i ricordi e le celebrazioni, emergono anche momenti difficili: recentemente suo figlio Marco Morandi ha denunciato che la madre è stata vittima di una truffa da cinquemila euro da parte di qualcuno che si è spacciato per suo nipote Jacopo. Questo episodio ricorda le insidie che possono colpire anche le figure più note. Nonostante ciò, il suo compleanno rimane un'occasione per ricordare la sua vasta filmografia, le sue performance televisive e il suo contributo alla cultura italiana.

La Ephrikian rappresenta un simbolo di un'epoca in cui la televisione era un evento collettivo, e le sue interpretazioni sono ancora nel cuore di molti. La sua storia personale, intrecciata con le radici culturali della famiglia, riflette anche la ricchezza della diaspora armena in Italia. Oltre al mondo della recitazione, ha anche avuto una carriera musicale, dimostrando la sua versatilità. La sua longevità artistica è un esempio di dedizione e passione.

In un'epoca di cambiamenti rapidi, la sua figura evoca un tempo in cui gli artisti costruivano un legame profondo con il pubblico. I suoi successi, dal cinema alla tv, passando per il teatro, raccontano un secolo di spettacolo. Le celebrazioni per il suo compleanno riuniscono ricordi di generazioni diverse, testimoniando l'impatto duraturo della sua opera.

La notizia del suo 86esimo compleanno è quindi un pretesto per rievocare un pezzo importante della storia culturale italiana, fatta di professionisti che hanno fatto dell'arte il loro linguaggio universale. Nonostante i piccoli episodi spiacevoli come la truffa subita, la sua eredità artistica rimane intatta e celebrata. Oggi,Laura Ephrikian continua a essere un punto di riferimento per chi ama la tradizione dello spettacolo italiano, e il suo nome è sinonimo di eleganza e talento.

La sua biografia, dalla Treviso natia alla ribalta nazionale, è un percorso di impegno e successo, che merita di essere ricordato in ogni suo aspetto. Il compleanno diventa così un momento di riflessione su come certi artisti siano capaci di attraversare le mode e rimanere attuali, grazie alla qualità del loro lavoro e alla loro autenticità





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