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Laura Martinez, madre single e web-stella, salva la vita dopo lo spostamento improvviso del frigorifero

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Laura Martinez, madre single e web-stella, salva la vita dopo lo spostamento improvviso del frigorifero
Laura MartinezIncidente E Salvataggio Di Laura MartinezIncidente Con Frigorifero
📆5/24/2026 10:19 AM
📰leggoit
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La comica e madre single Laura Martinez è sopravvissuta a un incidente traumatico dopo che un frigorifero con quasi 270 chili si è staccato improvvisamente dalla parete della cucina, finendo addosso a lei e in trappola. Fortunatamente, grazie all'intervento di tre vigili del fuoco, è stata salvata, ma non prima che le stesse immagini fossero registrate da lei attraverso il suo telefono. opnå * Matthews-Perrick, in via di legale azione

Mi è caduto addosso un frigorifero da 270 chili mentre ero sola in casa con i miei figli, ho pensato di morire davanti a loro.

Farò causa agli installatori perché l'elettrodomestico si è staccato improvvisamente dalla parete ed è finito addosso a me e in trappola contro l'isola della cucina senza lasciarmi margini di movimento. Un incidente drammatico avvenuto in casa, sotto gli occhi dei bambini di 5 e 7 anni, e che fortunatamente non ha avuto conseguenze ancor più gravi grazie all'intervento di tre vigili del fuoco che hanno liberato la donna prima di trasportarla d'urgenza in ospedale

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