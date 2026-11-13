Laura Pausini vince il quinto Latin Grammy con Yo Canto 2

Laura Pausini conquista il Latin Grammy come miglior album pop tradizionale a Las Vegas, mentre il suo tour supera i 500mila biglietti e si preparano cinque concerti negli stadi italiani nel 2027.

Laura Pausini è stata premiata come miglior album pop tradizionale alla 27ª edizione dei Latin Grammy Awards, con l'album Yo Canto 2. La cerimonia si è svolta all'MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, dove la cantante italiana ha ricevuto il riconoscimento che, secondo quanto riportato, porta a sei i premi assegnati dalla Latin Recording Academy, considerando anche il titolo di Person of the Year ottenuto nel 2023.

Il successo arriva in un momento particolarmente favorevole per la carriera internazionale dell'artista. Il suo tour mondiale ha già superato quota 500mila biglietti venduti e, nel 2027, porterà Pausini in cinque concerti negli stadi italiani, da Lignano Sabbiadoro a Roma.

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Yo Canto 2 e il premio dei Latin Grammy

Il Latin Grammy è arrivato per Yo Canto 2, un progetto che Laura Pausini ha costruito reinterpretando alcuni dei brani più importanti della musica in lingua spagnola. Il riconoscimento premia dunque un album interamente dedicato a un repertorio che l'artista considera parte della propria formazione.

Commentando il premio, Pausini ha detto di essere immensamente felice e grata, sottolineando che il riconoscimento significa moltissimo per lei. Ha inoltre spiegato che si tratta della prima volta che dedica un intero album alla musica latina in lingua spagnola.

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Secondo la cantante, il disco rende omaggio ai grandi cantautori con cui è cresciuta e che continuano a ispirarla. Con Yo Canto 2, Pausini riprende quindi brani che hanno segnato il suo percorso musicale, trasformandoli in una nuova raccolta pensata per il pubblico latino.

San Siro 2007 e il progetto Laura Stadium Anniversary

Nel 2027 Laura Pausini celebrerà il ventesimo anniversario del concerto del 2 giugno 2007 allo stadio San Siro di Milano, quando diventò la prima donna italiana a tenere un concerto in quello stadio. Il traguardo sarà festeggiato con il progetto Laura Stadium Anniversary 2007/2027.

Il calendario prevede cinque appuntamenti negli stadi italiani. Si parte il 2 giugno da Lignano Sabbiadoro, allo stadio Guido Teghil, per proseguire il 12 giugno a Messina, il 19 giugno a Bari, il 26 giugno a Pescara e il 3 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

I concerti avranno anche una finalità solidale. Pausini continuerà a sostenere la fondazione Una Nessuna Centomila, impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne e nella raccolta di fondi per i centri antiviolenza.

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Tour mondiale e tappe internazionali fino al 2027

L'undicesima tournée mondiale di Laura Pausini, intitolata Io Canto/Yo Canto World Tour 2026/2027, ha già superato i 500mila biglietti venduti. Il tour è partito a marzo dalla Spagna e ha attraversato Sud America, Stati Uniti ed Europa.

Nel 2027 il viaggio proseguirà con nuove tappe internazionali, tra cui Buenos Aires, San Paolo, Medellín e Hollywood, in Florida. In autunno è prevista un'altra serie di concerti europei, con appuntamenti a Londra, Parigi, Amsterdam e Milano.

A Milano Pausini si esibirà il 2 dicembre all'Unipol Dome. Il calendario conferma un percorso fitto per un'artista che, dopo oltre trent'anni di carriera e 75 milioni di dischi venduti nel mondo, può contare su un Latin Grammy, un Grammy Award, un Golden Globe e una candidatura agli Oscar.