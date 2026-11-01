Laura Procacci morta in Bosnia: la sottufficiale della Croce Rossa italiana

Laura Procacci, prima sottufficiale donna del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa italiana, è morta in Bosnia nel disastro che ha coinvolto altri tre militari.

Laura Procacci, prima sottufficiale donna del Corpo militare volontario della Croce Rossa italiana, è morta in Bosnia nel corso di un disastro che ha causato anche la morte di altri tre membri delle Forze armate. La notizia riguarda la sottufficiale, che in precedenza era stata al centro di un video girato dall'influencer dedicato ai militari durante la parata del 2 giugno.

Il disastro in Bosnia e le vittime militari

Nel disastro hanno perso la vita anche il tenente Franco Adriano Zecchillo, del Corpo Militare Volontario, e i sergenti Simone Ruggia e Claudio Marchesi, questi ultimi dell'Esercito italiano. Le quattro vittime erano tutte legate alle Forze armate italiane.

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Procacci era la prima donna sottufficiale del Corpo militare volontario della Croce Rossa italiana, un ruolo che le aveva dato visibilità e rispetto all'interno dell'organizzazione. Il suo percorso è stato ricordato proprio per questo primato, che la distingueva nel panorama del volontariato militare.

Il Corpo militare volontario della Croce Rossa italiana è una componente che opera in attività di assistenza e soccorso, affiancando le strutture della Croce Rossa. La presenza di personale militare in missione all'estero rende questi incarichi particolarmente esposti a rischi, come mostra il bilancio della tragedia.

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Il ricordo dell'influencer Sorza sui social

L'influencer dedicato ai militari, identificato come Sorza, aveva filmato Laura Procacci durante la parata del 2 giugno. Dopo la sua scomparsa ha condiviso sui social il filmato, accompagnandolo con immagini della sergente e con un messaggio di saluto rivolto a lei.

Nel post, Sorza ha spiegato di non aver avuto l'occasione di consegnarle personalmente una fotografia scattata per lei il 30 maggio 2026. Ha quindi scelto di rendere pubblica quell'immagine come dono e come ultimo omaggio alla sottufficiale.

Nel messaggio, l'influencer ha scritto che alcune ferite non possono essere rimarginate dal tempo e che alcuni debiti non potranno mai essere ripagati. Ha affermato che resta solo la possibilità di stringersi al ricordo di chi è scomparso, con una profonda gratitudine.

Il tributo di Giorgia Meloni e la memoria di Laura Procacci

Il tributo ha colpito anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che si è detta commossa dal filmato e dal gesto dell'influencer. Il video della parata è diventato così uno dei simboli del legame tra la sottufficiale e il pubblico che seguiva le sue attività.

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Anche Procacci aveva ringraziato personalmente Sorza con un post su Instagram, dicendo di apprezzare ciò che il suo lavoro raccontava attraverso le immagini. Lo scambio di messaggi tra le due persone mostra come il racconto dei militari sui social abbia creato un rapporto diretto con il pubblico.

La morte di Laura Procacci e dei tre militari che l'hanno accompagnata nel disastro in Bosnia lascia un vuoto nella Croce Rossa italiana e nelle Forze armate. Il ricordo dei quattro militari resta legato al loro servizio e alle immagini condivise nei giorni successivi alla tragedia.