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Laura Ravetto abbandona Lega per Futuro Nazionale e sindacati

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Laura Ravetto abbandona Lega per Futuro Nazionale e sindacati
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📆5/19/2026 12:52 PM
📰HuffPostItalia
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Laura Ravetto, ex sottosegretario e responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia, ha lasciato il partito Lega per abbracciare Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.

Laura Ravetto , eletta per la prima volta in Parlamento nel 2006 con Forza Italia e passata nella Lega nel 2020, ha lasciato il partito per abbracciare Futuro Nazionale di Roberto Vannacci .

Laura Ravetto commenta: "Accolgo con grande piacere Laura Ravetto all'interno di Futuro Nazionale". Laura Ravetto è una personalità politica di consolidata esperienza, con cinque legislature in Parlamento e ruoli di rilievo ricoperti nel corso della sua attività istituzionale, fra cui quello di sottosegretario ai Rapporti col parlamento nel 2010 e responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia nel 2019. Sono certo che potrà offrire un contributo importante alla crescita e all'evoluzione di Futuro Nazionale.

La Lega ha revoca del permesso di soggiorno per chi delinque, mentre l'attentatore è italiano. Nel testo della maggioranza si impegna il governo a"proseguire l'azione in sede europea per una maggiore flessibilità del Patto di stabilità e crescita" per reagire allo shock energetico. La mozione delle opposizioni invece punta sulla tassa sugli extraprofitti per aiuti mirati alle famiglie e alle imprese più esposte alla crisi energetic

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