Laura Ravetto, la politica che cambia idea: dal berlusconismo al sovranismo

Laura Ravetto, l'unica donna deputata di Futuro Nazionale, formazione di Roberto Vannacci che sta scuotendo le certezze del centrodestra, è un personaggio politico che ha saputo reinventarsi più volte. Ex leghista e ex forzista, Ravetto ha posting una foto ricordo di lei su un jet con Silvio Berlusconi nell'anniversario della morte del Cav, poco prima di criticare il governo del centrodestra che l'ha a lungo sostenuta. In passato, Ravetto ha difeso l'operato di Meloni in tv, ma ora critica il governo per i rimpatri. Ravetto giustifica ogni sua giravolta con una motivazione e non manca di fegato. Dopo quindici anni in politica, Ravetto ha lasciato Forza Italia per sposare la causa sovranista di Matteo Salvini, guadagnando un altro ticket e un'altra legislatura. Si è distinta per la cazzimma nei salotti tv e il nervosismo con i giornalisti, ma ha anche sostenuto alcune idee che ora ripudia, come le quote rosa e il femminicidio. Ravetto, laureata in legge e avvocato di diritto internazionale, ha una soluzione per ogni imbarazzo e non ha problemi a cambiare idea. Dopo aver irritato la Lega con il suo addio, Ravetto ha ritrovato spazio nella milizia del Generale, tempo di sfoderare trousse e freccia.

Laura Ravetto , l'unica donna deputata di Futuro Nazionale , formazione di Roberto Vannacci che sta scuotendo le certezze del centrodestra, è un personaggio politico che ha saputo reinventarsi più volte.

Ex leghista e ex forzista, Ravetto ha posting una foto ricordo di lei su un jet con Silvio Berlusconi nell'anniversario della morte del Cav, poco prima di criticare il governo del centrodestra che l'ha a lungo sostenuta. In passato, Ravetto ha difeso l'operato di Meloni in tv, ma ora critica il governo per i rimpatri. Ravetto giustifica ogni sua giravolta con una motivazione e non manca di fegato.

Dopo quindici anni in politica, Ravetto ha lasciato Forza Italia per sposare la causa sovranista di Matteo Salvini, guadagnando un altro ticket e un'altra legislatura. Si è distinta per la cazzimma nei salotti tv e il nervosismo con i giornalisti, ma ha anche sostenuto alcune idee che ora ripudia, come le quote rosa e il femminicidio. Ravetto, laureata in legge e avvocato di diritto internazionale, ha una soluzione per ogni imbarazzo e non ha problemi a cambiare idea.

Dopo aver irritato la Lega con il suo addio, Ravetto ha ritrovato spazio nella milizia del Generale, tempo di sfoderare trousse e freccia





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