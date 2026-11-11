Laura Torrisi in nuova relazione con Giacomo Bolognini, consulente finanziario

L'attrice Laura Torrisi ha annunciato di essere fidanzata con Giacomo Bolognini, private banker di Prato, dopo una breve vacanza a Sesto in Trentino-Alto Adige. Il nuovo legame viene presentato come un cambiamento sentimentale significativo per la celebrità.

A Sesto di Val di Fiemme , in Trentino‑Alto Adige, la cantante e attrice Laura Torrisi ha fatto notizia sui social network, rivelando di essere fidanzata con Giacomo Bolognini, private banker di Prato. Il post, pubblicato la domenica 13 novembre 2023, presenta foto romantiche di una cena a lume di candela e una dedica pubblica, qualificata come "meraviglia". L'incidente è stato definito da Laura "inaspettato", sottolineando la natura improvvisa della relazione.

Dettagli della nuova unione

Secondo la didascalia accompagnata alle immagini, Giacomo Bolognini è di origine toscana e lavora come consulente finanziario presso Banca Mediolanum. Il suo profilo LinkedIn conferma il ruolo di private banker nella zona di Prato. L'amore, in cui entrambi esprimono profonda affettuosità, è mostrato attraverso una foto di bacio scambiato durante la fuga romantica.

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Reazioni di amici e colleghi

I commenti della cerchia di Laura e dei fan hanno dato conferma dello stato della coppia. In particolare, il post di Bolognini include una dedica nello stile di lettera d'amore: "I giorni passati insieme sono come te. Una meraviglia! Ti amo amore". Laura ha risposto con un cuore, segno di affetto reciproco. Le reazioni si sono concentrate sul fatto che il nuovo partner è lontano dall'industria dello spettacolo, un elemento significativo in quanto la celebrità ha spesso minimizzato la visibilità pubblica delle sue relazioni.

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Svolta sentimentale per Torrisi

Per Laura Torrisi, la relazione con Giacomo sembra rappresentare un nuovo capitolo romantico. Dopo il finale della partnership con Pieraccioni nel 2014, le uniche altre apparizioni pubbliche con un compagno sono state quelle con Luca Betti nel 2017. L'annuncio di un nuovo partner suggerisce cambiamento e una possibile stabilità emotiva. Il contesto pubblicitario di questa vicenda è stato accompagnato da un invito a iscriversi a una newsletter settimanale che offre le notizie più importanti.

Prospettive future

Non sono state fornite data o dettagli specifici riguardo eventuali eventi pubblici futuri o piani di matrimonio. Tuttavia, le immagini di una vacanza romantica riflettono il desiderio di continuare questa nuova relazione, che sembra consolidarsi rapidamente. Resta da scoprire se la coppia presenterà altri annunci ufficiali, ma la loro presenza sui social indica un approccio dichiarativo rispetto al passato. Nel frattempo, gli appassionati continueranno a monitorare i feed delle star, anticipando ogni sviluppo sincero o gesto affettuoso tra la coppia."