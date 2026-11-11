Laura Torrisi svela nuovo fidanzato: un private banker in love con la neve

L'attrice Laura Torrisi confessa di stare con Giacomo Bolognini, consulente patrimoniale di Banca Mediolanum, e condivide un weekend romantico in Alto Adige. Scopri dettagli sulla relazione e sui primi momenti insieme.

Il 14 marzo 2024 Laura Torrisi ha pubblicato su Instagram una serie di foto che documentano un weekend romantico trascorso a Sesto in Alto Adige. Nella cronologia, l'attrice ha commentato l'evento con un semplice "Inaspettatamente", accennando a una nuova relazione con Giacomo Bolognini, private banker per Banca Mediolanum a Prato.

Il contesto della nuova storia d'amore

Giacomo Bolognini, 38 anni, è un professionista del settore finanziario che condivide pochi dettagli di vita privata. Sulla sua pagina LinkedIn è riportato che lavora come private banker nella filiale di Prato, dove ha consolidato una carriera focalizzata sulla consulenza patrimoniale per clienti fortunati. La sua presenza online resta estremamente limitata, evitando la pubblicità dei propri profili social personali.

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L'attrice, che ha riscontrato una breve visita di chiusura con Pieraccioni nel 2014, ha iniziato a mostrare dei momenti con nuovi partner solo in occasioni rare, come con l'ex pilota di rally Luca Betti lo scorso 2017.

Bolognini si è mostrato all'attenzione dei fan solo di recente, grazie alla collaborazione con Laura sullo scatto di una cenetta invernale a Sesto. Il risultato è una foto romantica ad aria di amore indiscreto, accompagnata da un Baci che lascia dubbi.

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Reazioni dei fan e positivi commenti

L'account ufficiale di Laura ha ricevuto centinaia di like e commenti di affetto, mentre i fan della coppia hanno espresso congratulazioni negli spazi dedicati. Laura ha risposto con un cuore, mentre amici di coppia hanno confermato l'angolo di rispetto che "lo ha custodito a lungo" con Bolognini.

Mentre alcuni utenti hanno dato la bocca di gusto sulla sua ultima apparizione, altri hanno espresso curiosità sulle motivazioni che hanno spinto al cambio di ruolo emotivo. In particolare, l'esistenza di una figlia, Martina, ma che resta in un rapporto sereno con l'ex compagno, rende la nuova relazione un risultato di interesse.

Implicazioni future e interessi della relazione pubblica

Il collegamento tra la celebrità e il professionista di deposito può avere ripercussioni sulla vita di entrambe le figure. L'attrice, che ha sempre mantenuto la privacy in fatto di relazioni, ha raggiunto una maggiore apertura con l'ultimo scatto, un fatti che farà l'attenzione non appena appurata dalla pubblica apparenza. Questo potrebbe fungere da dinamica più aperta per le future collaborazioni artistiche.

Il settore finanziario, attraverso la figura di Bolognini, si trova ora sotto una nuova prospettiva. L'argomentazione spinge la speranza che la credibilità e il proprio passo verso l'ambito riduca l'attenzione posta in condizioni che incluse una profonda componente "finanziabile".

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In breve, la relazione tra Laura Torrisi e Giacomo Bolognini diventa un esempio di come il mondanono possa intersecarsi con il mundo professionale in maniera delicata, trasformando l'incontro di due mondi in un'esperienza a testa d'acqua.