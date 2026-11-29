Come una laureata in chimica ha trasformato la passione per il pane in un successo a Milano, affrontando i costi della maternità e le sfide di essere imprenditrice a partita IVA.

L'itinerario professionale di Zancanaro rappresenta un caso emblematico di resilienza imprenditoriale a Milano, dove una specialista in chimica ha abbandonato la ricerca universitaria per fondare la catena di panifici LePolveri. Questa trasformazione radicale ha comportato sfide uniche, in particolare quando la gravidanza è intervenuta nel maggio 2023, momento in cui l'attività stava vivendo una fase di significativa espansione commerciale.

Per conciliare la nuova condizione di madre con la gestione dell'impresa, l'imprenditrice ha dovuto affrontare un onere economico diretto stimato in quarantamila euro l'anno, una cifra che riflette l'impatto reale della maternità sul reddito netto di chi opera con Partita IVA. Questa spesa non è isolata, ma riflette la necessità strutturale di garantire la continuità operativa e la qualità del prodotto durante l'assenza temporanea dal ruolo di produzione diretta.

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Struttura organizzativa e costi della produzione

Per sopperire alla mancanza fisica durante il periodo di congedo e gestione della cura, Zancanaro ha dovuto assumere personale aggiuntivo corrispondente all'equivalente di una persona e mezza a tempo pieno. Questa decisione ha comportato il delegare parte della produzione e il supervisionare le operazioni, trasformando il proprio ruolo da executors a manager di processo per garantire che gli standard non calassero.

La decisione di assumere personale aggiuntivo non è stata arbitraria, ma dettata dalla necessità di mantenere la capacità produttiva del laboratorio. Il costo di quarantamila euro rappresenta quindi l'ammortamento dell'impatto sulla produttività individuale, una somma che grava interamente sull'imprenditrice poiché il sistema previdenziale per i liberi professionisti non copre integralmente queste dinamiche.

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Dalla chimica alla panificazione a Milano

Prima di intraprendere questa via, Zancanaro aveva conseguito una laurea in Chimica industriale, seguito da tre anni di attività nella ricerca universitaria e da esperienze nel settore industriale che avrebbero potuto definire la sua carriera. Nel 2014, ha compreso che il percorso accademico non corrispondeva alle sue aspirazioni personali, decidendo di non rinnovare il contratto da assegnista di ricerca.

Un periodo di transizione successivo ha visto il lavoro come barista, ma è stato un corso organizzato da Petra Molino Quaglia a riaccendere la vocazione. L'entusiasmo suscitato ha portato a una proposta di formazione avanzata, culminata con un tirocinio presso Davide Longoni nel 2016, seguito da quattro mesi di studio a Londra e un ritorno in Italia come tecnica per un mulino.

La realizzazione del progetto imprenditoriale è avvenuta nel 2017 con un investimento iniziale di sessantamila euro. Di questa somma, ventimila euro provenivano da un'eredità della nonna, mentre i quarantamila euro rimanenti sono stati ottenuti tramite un mutuo senza garanzie personali, gravato da un tasso di interesse del nove percento.

Evoluzione del business LePolveri

Il primo anno di attività è stato caratterizzato da un lavoro solitario che ha coinvolto ogni fase, dalla lievitazione alla cottura fino alla vendita diretta. Nonostante la rinuncia alla vita sociale, il successo commerciale ha attirato il personale necessario: dapprima una stagista, poi un'altra dipendente, portando il team a quattro persone nel 2019 in uno spazio originariamente progettato per un singolo operatore.

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La pandemia ha fornito un'opportunità di crescita attraverso le concessioni comunali per i dehors, permettendo la vendita di caffè in grani e l'organizzazione di degustazioni. Questa risposta alla domanda dei clienti ha ispirato l'apertura di un secondo locale, più grande e dotato di una vera caffetteria, acquisito nell'aprile 2022.

Impatto sociale e stereotipi professionali

Oggi LePolveri vanta una struttura aziendale in cui l'ottanta percento del personale è composto da donne, una realtà da cui Zancanaro dichiara di essere orgogliosa. L'ambiente di lavoro, che include anche una componente maschile, smentisce gli stereotipi sulla conflittualità femminile, dimostrando invece una forte coesione e professionalità tra le colleghe.

L'esperienza diretta sul campo evidenzia come gli strumenti attuali per conciliare maternità e lavoro autonomo siano ancora insufficienti. Il caso di Zancanaro a Milano serve quindi da monito per la necessità di politiche più mirate che riconoscano i costi reali dell'imprenditoria femminile in Italia.