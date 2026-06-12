Laureati all'estero: stipendi più alti del 60%, brain drain in aumento

Il rapporto AlmaLaatea evidenzia un crescente divario retributivo tra chi lavora in Italia e all'estero. A cinque anni dalla laurea la differenza supera il 60%, con punte per informatica, scienza e ingegneria. Il 4,5% dei laureati lavora fuori confine, tendenza stabile ma ancora sotto i livelli pre-pandemia. Le cause principali sono la mancanza di opportunità e l'attrattiva di offerte straniere. Il data dest preoccupazione per la perdita di competenze qualificate e il basso tasso di rientro: solo il 15,4% valuta probabile tornare in Italia nei prossimi cinque anni.

La laurea può anche essere la stessa, ma poi tra chi rimane a lavorare in Italia e va all'estero la differenza sullo stipendio si sente.

Il titolo universitario dà maggiori chance di trovare un'occupazione, ma non basta più a trattenere i giovani qualificati nel Paese. Il motivo è la paga differente a parità di qualifiche.

È il messaggio che emerge dall'ultimo rapporto AlmaLaurea su laurea e occupazione, realizzato su un campione di oltre 335 mila laureati 2025 per i percorsi e quasi 700 mila laureati per gli esiti occupazionali, con un dato che spicca su tutti: chi lavora all'estero guadagna il 60 per cento in più rispetto a chi resta qui. Il dato più forte riguarda i laureati di secondo livello, cioè magistrali biennali e magistrali a ciclo unico, con cittadinanza italiana e diploma di scuola superiore conseguito in Italia.

A cinque anni dal titolo, chi lavora all'estero dichiara una retribuzione media netta mensile di 2.941 euro, contro i 1.840 euro di chi lavora in Italia: è il 59,9 per cento in più. Il divario è già evidente a un anno dalla laurea, quando la retribuzione media all'estero è di 2.290 euro netti al mese, il 57,6% in più rispetto ai 1.452 euro di chi rimane nel mercato italiano. Quanti sono che lavorano all'estero?

Tra gli occupati italiani con diploma conseguito in Italia, lavora all'estero il 3,7% a un anno dalla laurea e il 4,5% a cinque anni. La quota è stabile nell'ultimo anno e ancora sotto i livelli pre-pandemia. Ma il dato cambia molto a seconda dei percorsi: a cinque anni dal titolo le percentuali più alte si registrano tra informatica e tecnologie Ict, dove arriva al 13%, nel gruppo scientifico al 10,3% e in ingegneria industriale e dell'informazione al 9%.

Le destinazioni confermano una mobilità soprattutto europea. Tra gli occupati all'estero a cinque anni dalla laurea, il 91,2% lavora in Europa. I Paesi principali sono Germania, Svizzera, Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Regno Unito. AlmaLaurea avverte però che il confronto sugli stipendi va letto con cautela: incidono il diverso costo della vita e la diversa diffusione del part-time.

Anche fatta questa premessa, il divario resta uno dei segnali più evidenti della diversa capacità dei mercati del lavoro di valorizzare competenze qualificate. Il rapporto mostra infatti un quadro a due facce. Da un lato, l'occupazione dei laureati cresce. A un anno dal titolo lavora l'81,2% dei laureati di primo livello che non proseguono gli studi e l'80,8% dei laureati di secondo livello.

A cinque anni, il tasso sale al 91,7% per i primi e al 94,4% per i secondi, il valore più alto da circa quindici anni per i laureati di secondo livello. Dall'altro lato, le retribuzioni italiane restano più basse e una parte dei laureati considera il proprio stipendio non adeguato al ruolo svolto. Le ragioni della partenza sono esplicite.

Tra i laureati italiani occupati all'estero a cinque anni dal titolo, il 29,8% indica la mancanza di opportunità adeguate in Italia, il 29,1% un'offerta interessante da parte di un'azienda estera, l'11,5% la mancanza di fondi per la ricerca in Italia. Pesano anche le esperienze internazionali maturate durante gli studi: chi ha studiato all'estero è più propenso a lavorare fuori dai confini nazionali.

Il rischio per l'Italia non è solo perdere giovani, ma perdere proprio alcune delle competenze di cui il sistema produttivo dichiara di avere più bisogno. AlmaLaurea segnala che chi va all'estero ha spesso performance universitarie più brillanti e inserimenti professionali più rapidi. A cinque anni dalla laurea, chi lavora fuori dall'Italia dichiara anche maggiore soddisfazione per il lavoro, soprattutto per prospettive di guadagno, carriera, autonomia, flessibilità e contatti internazionali. Il rientro, per molti, non è scontato.

Tra gli italiani occupati all'estero, il 37% considera molto improbabile tornare in Italia nei successivi cinque anni e un altro 31,5% lo ritiene poco probabile. Solo il 15,4% giudica il rientro molto probabile. Il problema si inserisce in un ritardo strutturale più ampio. L'Italia resta tra i Paesi europei con meno giovani laureati: nella fascia 25-34 anni la quota è al 31,1%, lontana dall'obiettivo europeo del 45% al 2030





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