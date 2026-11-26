La lettera di De Gennaro sulla burocrazia che blocca il rientro in Italia di giovani laureati al King's College e Lse. La richiesta alla ministra Bernini.

Francesco De Gennaro ha pubblicato una lettera aperta che illustra le barriere burocratiche che impediscono il rientro in Italia di giovani talenti formati presso le più prestigiose università britanniche. Il caso coinvolge specificamente sua figlia, laureata al King's College di Londra e in possesso di un master conseguito alla London School of Economics ( Lse), due atenei riconosciuti a livello globale.

Il nodo burocratico per i titoli esteri

La giovane, che ha frequentato il King's College per la laurea in Relazioni Internazionali e la Lse per un master in Politica delle Migrazioni, ha ottenuto entrambi i titoli mediante autofinanziamento con lo Student Finance del governo inglese. Nonostante la qualità dell'istruzione, il sistema italiano non riconosce automaticamente questi percorsi di studio.

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Per ottenere il riconoscimento, l'ateneo italiano richiede un iter complesso che include l'iscrizione universitaria, la commutazione manuale dei voti in crediti formativi italiani e la stesura autonoma del piano di studi. La candidata deve inoltre frequentare lezioni e sostenere esami integrativi, una procedura incompatibile con la sua attività lavorativa già avviata.

Conseguenze sul futuro lavorativo

La situazione ha costretto la giovane a rimanere all'estero, lavorando attualmente per l'IOM, agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni. Il suo attuale contratto scadrà a dicembre 2027, data dopo la quale potrebbe superare l'età massima per accedere ai concorsi pubblici italiani, chiudendo di fatto la possibilità di rientrare nel Paese.

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Nonostante l'amore per Roma e la Sardegna, la mancanza di riconoscimento dei titoli le impedisce di partecipare alle selezioni statali. De Gennaro sottolinea come questa prassi scoraggi il rientro dei cervelli, costringendo i giovani a scegliere tra la carriera internazionale e l'opportunità di lavorare in Italia.

La richiesta alle istituzioni italiane

Il senatore invita la ministra dell'Università, Anna Maria Bernini, a intervenire per snellire le procedure di riconoscimento per gli atenei come King's College, Oxford e Cambridge. L'obiettivo è permettere una valutazione più rapida, eventualmente mediante il riconoscimento di esami già sostenuti e la richiesta di una tesi, senza costringere i candidati a fermare la loro carriera.

La richiesta mira a creare un canale di dialogo per discutere le sfide contemporanee senza toni di polemica, evidenziando come le norme attuali penalizzino giovani meritevoli che hanno studiato nelle migliori università mondiali. Il caso rappresenta un esempio di come la rigidità amministrativa influisca negativamente sulle prospettive professionali dei cittadini italiani all'estero.