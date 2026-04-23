Lautaro Martinez: Aggiornamenti sul Recupero e Tempi di Rientro

Ultime notizie sull'infortunio di Lautaro Martinez, il programma di recupero e le possibili date del suo ritorno in campo con l'Inter. Analisi delle strategie dell'Inter per gestire il rientro del bomber argentino in vista delle partite decisive di campionato e Coppa Italia.

L' Inter continua a monitorare attentamente le condizioni di Lautaro Martinez , il suo giocatore più rappresentativo, attualmente impegnato in un percorso di recupero a seguito di un problema al soleo accusato durante la partita contro la Roma il 5 aprile.

La situazione, fortunatamente, appare relativamente tranquilla per i nerazzurri, che godono di un vantaggio considerevole in campionato e hanno già assicurato un posto nella finale di Coppa Italia. Questo permette allo staff medico di procedere con cautela, evitando forzature e privilegiando un recupero completo e graduale per il bomber argentino, tenendo anche in considerazione l'imminente appuntamento con i Mondiali.

Nonostante i progressi nel programma di riabilitazione, Lautaro Martinez non sarà a disposizione per la prossima sfida di campionato contro il Torino. La decisione è stata presa per non compromettere il suo recupero e per permettergli di tornare in campo nelle migliori condizioni possibili. Secondo le ultime informazioni provenienti da 'Sky Sport', l'Inter non intende correre rischi inutili, soprattutto considerando la solidità della sua posizione in classifica, con ben 12 punti di vantaggio sulle seconde classificate, Milan e Napoli.

L'obiettivo primario è quello di avere Lautaro Martinez al massimo della forma per le partite decisive del finale di stagione, inclusa la finale di Coppa Italia e, naturalmente, il campionato. Il rientro in campo è previsto in maniera scaglionata, con un possibile spezzone di gioco contro l'Udinese, ma è improbabile che inizi la partita dal primo minuto.

L'incremento del minutaggio è previsto per la successiva sfida contro la Lazio, in programma per il 9 maggio, sempre in Serie A. Lo staff medico dell'Inter sta lavorando intensamente per garantire che Lautaro Martinez sia pronto per la cruciale partita contro la Lazio del 13 maggio. L'auspicio è che il giocatore possa essere schierato titolare in quella partita, diventando un punto di riferimento per la squadra nella corsa al double Scudetto-Coppa Italia.

La sua presenza in campo rappresenterebbe un notevole rinforzo per l'Inter, sia dal punto di vista tecnico che psicologico. Chivu, l'allenatore, ripone grande fiducia nelle capacità di Lautaro e, se le condizioni fisiche lo permetteranno, non esiterà a schierarlo fin dal primo minuto, affidandogli una parte significativa delle speranze di successo della squadra.

Il recupero di Lautaro Martinez è quindi una priorità assoluta per l'Inter, che punta a concludere la stagione nel modo migliore possibile, conquistando sia il titolo di campione d'Italia che la Coppa Italia. La gestione del suo rientro in campo sarà fondamentale per evitare ricadute e per assicurare che il giocatore possa esprimere al massimo delle sue potenzialità nelle partite più importanti





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